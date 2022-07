Mini Aceman: il concept della prossima generazione elettrica

Qualcuno potrebbe non essersi ancora abituato all’idea di una Mini elettrica, tuttavia il brand di origine britannica è pronto ad allargare la propria famiglia, o quanto meno a dare un colpo di novità alla gamma a zero emissioni della propria famiglia. Nasce così la Mini Aceman, un concept che idealmente va a sostituire la sfortunata Paceman, prodotta dal 2012 al 2016, ma che di fatto anticipa gli stilemi della prossima generazione di Mini elettrica.

Il teaser che anticipa il futuro

Recentemente è stato rilasciato un teaser che fa intravedere alcuni dettagli che contraddistingueranno il look della Mini del domani. Per rendere il tutto perfetto, un ruolo importante è rivestito dalle luci, che creeranno un’identità nuova e personale fin da subito, specialmente al buio. Fasci luminosi in movimento con la bandiera inglese (Union Jack) a contraddistinguere il lato posteriore, rinnovando con stile quelli già presenti sull’attuale gamma Mini.

Mini Aceman: a ruote alte

Il teaser non svela tutto ciò che la macchina ha da offrire, ma si intuisce chiaramente che si tratta di una specie di crossover spinto da un powertrain 100% elettrico. Quell’elettrico sul quale Mini punterà sempre più forte, prima affiancandolo alle motorizzazioni classiche (anche per le varianti John Cooper Works), per poi puntare unicamente sulle emissioni zero. La nuova concept Mini dovrebbe avere 4,2 metri di lunghezza, e potrebbe avere uno stile simile alla prossima vettura che affiancherà la Countryman, che a sua volta crescerà ancora di più nelle sue dimensioni, superando i 4,5 metri di lunghezza.

Una nuova generazione

La Mini Aceman, come abbiamo detto, non sarà l’unica nuova elettrica che busserà alle porte della gamma di Mini. Infatti ci sarà spazio per una nuova generazione della classica Mini 3 porte, con arrivo preventivato per la fine del 2022, disponibile con 2 differenti pacchi batteria: uno da 40 kWh per circa 300 km di autonomia e uno da 50 kWh e fino a 402 km di autonomia.