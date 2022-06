Porsche 911 GT3 RS: il canto del cigno?

Siamo forse al passo di addio per la Porsche 911 serie 992, ma prima di abbandonare le scene per una nuova generazione, c’è tempo per gustare una nuova Porsche 911 GT3 RS. Se un indizio bello grande fa una prova, le immagini che arrivano dal Nurburgring parlano chiaro, perché sotto agli obiettivi dei fotografi è stata immortalata quella che sembra – al di là delle poche camuffature – a tutti gli effetti una GT3 RS.

Ala posteriore maggiorata

La 911 GT3 RS ripresa tra le curve e i cordoli dell’inferno verde, in Germania, si presenta con l’ala posteriore di maggiori dimensioni, sicuramente più appropriata a un uso in pista invece che su strada. La sportiva teutonica grazie a tutte queste migliorie aerodinamiche, ha come obiettivo certo e sicuro di portare ancor più carico aerodinamico rispetto alla GT3 “standard” per raggiungere delle performance ancora più straordinarie. A Zuffenhausen sono sempre alla caccia del limite, per migliorare ancora di più quello che a prima vista sembrerebbe impossibile.

Porsche 911 GT3 RS: i motori

Il capitolo motori per questa vettura è interessante e potrebbe stimolare la fantasia di chi cerca le prestazioni assolute. Sotto all’iconico cofano ci dovrebbe essere un sei cilindri da 4,0 litri in grado di erogare ben più di 500 Cv e questo dovrebbe essere abbinato a una trasmissione PDK, il che significherebbe dire addio all’amata trasmissione manuale. Probabilmente qualche “purista” potrebbe storcere il naso di fronte a questa notizia.

Un tappo particolare

C’è un dettaglio della vettura che ha suscitato una certa curiosità, ed quello che riguarda il tappo del carburante, posizionato nella parte destra anteriore e che in qualche modo potrebbe ricordare la presa della Taycan. Ovviamente in casa Porsche si è affermato che l’elettrificazione della 992 avverrà, ma quello di cui possono stare certi gli appassionati è che questo passaggio non ci sarà con la versione GT3 RS.