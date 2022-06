BMW M2: gli ultimi test prima del debutto

Una delle sportive più attese dell’anno è giunta nell’ultima fase di test prima della presentazione ufficiale della nuova generazione. Stiamo parlando della BMW M2, la coupé dalle dimensioni compatte e dal comportamento sincero, una delle vetture più divertenti del mercato e che BMW conta di rendere ancora più speciale con quest’ultima versione.

La nuova BMW M2 offre una tecnologia tipica di una vettura da corsa, ma è destinata all’uso stradale, facendo spalancare gli occhi dalla gioia a tutti gli appassionati del genere. In linea con il suo temperamento da pista, la dinamica di guida della vettura è stata sottoposta a un intenso test al Salzburgring in Austria. Le prove si sono concentrate sulla dinamica di guida e sul telaio, ma quello che conta è che la nuova BMW M2 ha impressionato con caratteristiche eccezionali.

Sportività ai massimi livelli

La nuova vettura di serie vanta prestazioni simili alla BMW M2 CS, la vettura sportiva in edizione speciale della BMW M. Quest’auto consente al pilota di provare le sensazioni delle pista in qualsiasi condizione, anche al limite. La potenza sotto al cofano della coupé è fornita dai collaudati motori delle M3 e M4. Per quanto riguarda la trasmissione ci sono due tipi differenti: il cambio manuale a 6 rapporti e il cambio M Steptronic a 8 rapporti, che garantiscono un’erogazione della potenza dinamica, esaltando il piacere di guida. Le caratteristiche di guida sportiva sono intensificate dal telaio adattivo M e dalla trazione posteriore.

Tetto e sedili in carbonio

Il sistema frenante deriva direttamente da quelle delle M3 e M4, e assicura che la potenza sia controllata senza sforzo. L’aspetto sportivo della nuova BMW M2 è completato da un pacchetto speciale che comprende: un tetto in carbonio per ridurre il peso e i sedili avvolgenti in carbonio M per guidatore e passeggero, disponibili anche come optional, che sottolineano il look aggressivo della purosangue bavarese.

BMW M2: in arrivo nel 2023

La prima mondiale della nuova BMW M2 avverrà ad ottobre, seguita dal lancio sul mercato ad aprile 2023.