Lotus Eletre: rivoluzione elettrica a ruote alte

La Lotus cambia per puntare al mercato dei grandi numeri, non più solo auto di nicchia per puristi della guida, ma anche SUV elettrici

La Lotus è cambiata e nulla sarà più come prima, adesso che la rivoluzione firmata Geely, Marchio che ne ha acquisito la proprietà, ha portato alla luce la Eletre. Il nome in sé richiama all’utilizzo dell’alimentazione elettrica, e già questa è una notizia, ma a dare un colpo al cuore ai puristi del Brand è l’abbinamento ad una carrozzeria a ruote alte: niente di più diverso dai modelli con cui la creatura di Colin Chapman è diventata famosa nel mondo.

Sarà prodotta a Whuan e costerà circa 100 mila sterline

Questo SUV sarà assemblato a Whuan, quindi è destinato a soddisfare le richieste del mercato cinese, oltre che ad essere pronto ad espatriare al fine di portare le vendite del Brand a ben 100 mila unità annuali entro il 2028: niente a che vedere con le 16.000 dell’anno scorso.

Potenza base di 600 CV, ricarica a 350 kW, e guida autonoma di livello 4

Per ottenere prestazioni da Lotus, come uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 3 secondi, la Eletre può contare su due motori elettrici, uno per asse, con la potenza della versione base tarata a 600 CV. Inoltre, grazie alla batteria da 100 kWh l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di circa 600 km, mentre per la ricarica è possibile utilizzare colonnine HPC a 350 kW! Insomma, mira a stupire al volante, e per farlo sfrutta soluzioni raffinate, come una nuova piattaforma in alluminio ed acciai ad alta resistenza per contenere il peso a circa 2.000 kg, gli ammortizzatori a controllo elettronico, le sospensioni pneumatiche, le quattro ruote sterzanti, la barra antipolio attiva, ed il Torque vectoring. Ma c’è di più, la Eletre è predisposta per la guida autonoma di livello 4, per cui, nei paesi dove è permesso, sfrutta funzioni interessanti, come l’uscita in autonomia da un parcheggio per raggiungere il proprietario.

Interno a tutto schermo

A completare la trasformazione di questo Marchio, il SUV da oltre 5 metri di lunghezza sfrutta fibra di carbonio riciclata per gli interni, dove la strumentazione è ridotta ad un piccolo display alto 3 cm parallelo a quello dalla stessa estensione in altezza posizionato davanti al passeggero. Il vero centro di comando però è lo schermo Oled da 15,1 pollici che consente con 3 tocchi di attivare la maggior parte delle funzioni. La vettura sarà capace di interagire con il conducente attraverso le luci che andranno a variare di colore ed intensità al fine di effettuare comunicazioni diverse.

