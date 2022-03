Lexus LC Hokkaido Edition: sarà prodotta in 40 esemplari

In Europa la Lexus LC Hokkaido Edition arriverà ad aprile e sul nostro mercato verrà proposta esclusivamente nella variante convertibile

La Lexus riporta all’attenzione dei media una vettura tanto avveniristica nel design quanto affascinante nei contenuti, la LC, e lo fa mediante un’edizione speciale limitata a 40 esemplari, denominata Hokkaido Edition, proposta sia in variante coupé che convertibile.

Arriva in Europa ad aprile ma in Italia sarà solo convertibile

Per vederla a queste latitudini bisognerà attendere il mese di aprile, quando arriverà nel Vecchio Continente, ma sul nostro mercato verrà venduta unicamente in variante aperta. La specifica denominazione è un omaggio all’isola di Hokkaido situata nel nord del Giappone. Si tratta di un territorio conosciuto per i suoi vulcani, ma forse non tutti sanno che è anche la sede del Lexus Shibetsu proving ground, dove sono state sviluppate vetture del calibro della mitica LFA. Nella stessa struttura ha preso vita la LC che è stata messa a punto dai maestri piloti “Takumi” Lexus.

La riconosci dai particolari

A livello estetico, la scelta dei colori è tra il Flare Red, il Sonic Platinum, l’F White o il Graphite; inoltre, spiccano sull’edizione Hokkaido i cerchi in lega da 21 pollici, un’esclusiva griglia, dei dettagli neri, i fari a LED e le luci posteriori “afterburner-style”. Il tetto della convertibile è disponibile anche in un tessuto che abbina i colori rosso o nero. L’abitacolo vede protagonisti gli interni in nero e dark rose, che riflettono la storia vulcanica dell’isola. Nello specifico, il rosso caratterizza il lato guidatore, mentre il nero è dedicato alla zona passeggeri.

V6 ibrido o V8 5.0 per i nostalgici

Le strepitose strade della regione di Hokkaido sono ideali per le qualità dinamiche della LC che può essere scelta con un motore ibrido multistage V6 da 3,5 litri, o con un V8 da 5,0 litri. In ogni caso la sua accelerazione lineare, la sua maneggevolezza e la sua frenata, sapranno adattarsi alle intenzioni del guidatore.