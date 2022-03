Renault Austral: la sostituta della Kadjar arriva in autunno

Ordinabile da metà anno, la Renault Austral presenta motorizzazioni elettrificate e tanta tecnologia a bordo

Se il segmento B è coperto da Renault con due modelli dalle note potenzialità come Clio e Captur, il segmento C, in particolare tra le proposte a ruote alte necessitava di un intervento da parte della Casa francese, visto che la Kadjar ha fatto il suo tempo, e che la Megane E-Tech e l’Arkana non erano sufficienti a rispondere alle esigenze del grande pubblico. Così, ecco che oggi sono arrivate foto ed informazioni tecniche della Austral, erede naturale della Kadjar e forte di una massiccia opera di elettrificazione. Da metà anno sarà ordinabile, mentre per vederla in concessionaria bisognerà attendere l’autunno.

Mostra i muscoli con un design di carattere

Il nuovo corso del design Renault passa inevitabilmente per questo modello caratterizzato da passaruota marcati e muscolosi, firme luminose a LED decisamente ammiccanti e ruote con diametro che può arrivare a 20 pollici. Completano il quadro un cofano particolarmente scolpito, ed un tetto a contrasto che spezza gli equilibri e conferisce leggerezza all’insieme.

Dentro è a tutto schermo

L’abitacolo di questo C-SUV lungo 4,51 metri è caratterizzato da un passo allungato di 20 mm rispetto al modello che sostituisce, dal divano posteriore scorrevole per ogni frazionamento di 16 cm, e da un bagagliaio di 430 litri che può arrivare a 555 litri avanzando le sedute posteriori. Ma, soprattutto, spicca per la soluzione del doppio schermo da 12,3 pollici per la strumentazione e da 9 o 12 pollici per il sistema multimediale, che va praticamente a circondare il guidatore formando un centro di comando hi-tech. C’è anche l’head-up display con diagonale di 9,3 pollici, ed una cloche centrale con annesso piano di ricarica wireless per lo smartphone. I materiali sono di pregio, in particolare per le versioni più ricche e il colpo d’occhio è particolarmente interessante.

Sotto pelle tutte motorizzazioni ibride

Parola d’ordine per le motorizzazioni? Ibrido, perché ci sono proposte mild hybrid con sistema a 12 ed a 48 Volt e la variante full hybrid con un motore elettrico da 68 CV ed una batteria da 1,7 kWh. Sia le mild a 48 Volt che le full hybrid hanno un motore termico 1.2 3 cilindri, mentre le mild hybrid a 12 Volt sfruttano un propulsore Daimler 1.3 a 4 cilindri. Le potenze vanno da 130 CV fino ai 200 CV della E-Tech full hybrid più “cavallata”. Mentre i consumi spaziano tra i 6,2l/100 km ai 4,3 l/100 km, in ogni caso si annunciano contenuti. A livello di trasmissioni si passa dal cambio manuale delle ibride leggere a 48 Volt alla possibilità di avere la trasmissione Xtronic per quelle a 12 Volt, mentre la E-Tech presenta un cambio automatico con 5 marce dedicate alla propulsione termica e 2 a quella elettrica.

Sospensioni posteriori differenti e 4 ruote sterzanti

A seconda delle varianti, la Austral presenta delle sospensioni posteriori a barra di torsione, oppure un assale multilink, decisamente più sofisticato, e abbinato alle 4 ruote sterzanti. Una primizia per il segmento, e con la possibilità per le ruote posteriori di raggiungere un angolo di 5° rispetto ai 3,5° delle precedenti applicazioni di tale tecnologia. Al momento non è prevista l’adozione della trazione integrale ma una tecnologia come l’Extend Grip strizza l’occhio a chi vuole avventurarsi su uno sterrato leggero e migliora l’aderenza in caso di neve.

