MINI: le special edition arrivano in primavera

Ogni modello MINI avrà la sua edizione speciale ma tutte verranno lanciate nel mese di marzo 2022.

Ogni MINI ha un carattere unico, particolare, alla moda, e sfoggia una versione speciale. Nel 2022 la Casa inglese però si è superata, decidendo di immettere sul mercato una serie speciale per ogni modello in maniera contemporanea, scegliendo marzo come mese prediletto per questo debutto in grande stile.

Resolute Edition per la 3p, la 5p e la Cabrio

La MINI classica, quella che ha riportato sul mercato il mito inglese nato dalla matita di Alec Issigonis, nelle variante Cooper, Cooper S e in quella elettrica, identificata dalla sigla SE, anche in variante cabriolet, sarà disponibile nella serie speciale Resolute Edition, che abbandona le cromature confermando di avere a cuore la sostenibilità, e le sostituisce con elementi in Resolute Bronze per le cornici dei fari posteriori, le finiture intorno alla calandra, e per il tappo del serbatoio nella Cooper S, tanto per citare alcune delle zone della carrozzeria interessate da questo trattamento richiamato anche dalle stripes.

Non mancano cerchi da 18 pollici Pulse Spoke Black, ed Electric Collection Spoke da 17 pollici per la SE. All’interno spiccano il volante in pelle nappa con logo Resolute, i sedili sportivi in tessuto/leatherette Black Pearl / Light Chequered ed il cielo antracite.

Untold Edition per la Clubman

Alla Clubman è stata riservata una livrea Sage Green, ed un trattamento aerodinamico nella parte bassa del frontale e della vista posteriore simile a quello del kit JCW. Ad essere interessate da questi dettagli appannaggio della serie speciale Untold Edition sono le Clubman Cooper, Cooper S, Cooper D, Cooper SD e JCW. Tra gli altri elementi estetici di spicco troviamo le strisce sul cofano anteriore ed i cerchi da 18 pollici color bronzo che riprendono la livrea del contorno della calandra, e, infine, i passaruota in verde scuro. All’interno si fanno notare i sedili Mini Yours Leather Lounge Sage Green e le particolari soglie battitacco.

Untamed Edition per la Countryman

La livrea Momentum Grey metallizzata, i cerchi da 18 pollici bicolore con superfici brunite, che riprendono gli alloggiamenti dei fari, le barre sul tetto e le calotte dei retrovisori realizzati in nero, rappresentano elementi di spicco della Countryman Untamed Edition insieme alle maniglie, alla cornice della griglia ed alle sigle identificative del modello della medesima tinta.

A proposito, le versioni della Countryman disponibili in questa serie speciale sono la Cooper, la Cooper S, la Cooper D, la Cooper SD e la ibrida plug-in Cooper SE. Per quanto riguarda il trattamento interno, l’abitacolo presenta un colore esclusivo denominato Highland Green, con un elemento illuminato al centro della plancia che riporta la scritta Untamed. Parte dei panelli porta sono i verde, mentre le bocchette d’areazione presentano finiture in nero lucido.