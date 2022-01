911 Porsche Design 50th Anniversary Edition: dotazioni, serie limitata, accessori

Per i cinquant’anni dalla creazione di Porsche Design, i vertici di Zuffenhausen hanno realizzato una serie a tiratura limitata (750 esemplari) di Porsche 911 Targa 4 GTS.

Fra le prime aziende ad avere creduto nelle potenzialità del merchandising, Porsche celebra, con una edizione limitata, i cinquant’anni dalla nascita di Porsche Design, ovvero la linea di accessori (occhiali, orologi, cronografi, pelletteria, capi di abbigliamento, cancelleria, profumeria, modellismo) creata nel 1972 da Ferdinand Alexander Porsche con l’obiettivo di trasportare negli oggetti di tutti i giorni gli atout da sempre voluti dai vertici di Zuffenhausen – e concretizzati dai suoi tecnici e stilisti – nella produzione automobilistica: linee essenziali e formali all’utilizzo della vettura, nessun compromesso in termini di qualità e comfort.

L’esordio negli showroom è imminente

Il primo accessorio Porsche Design realizzato nel 1972 fu il “Chronograph I”, cronografo da polso che all’epoca veniva proposto nei colori nero o Jet Black metallizzato. Proprio le medesime tonalità offerte per la tinta carrozzeria di 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition: una serie celebrativa, allestita su 911 Targa 4 GTS da 480 CV di potenza massima e disponibile in ordinazione – i primi arrivi nelle concessionarie europee sono previste per aprile 2022 – che sarà “tirata” in 750 unità.

I dettagli di allestimento

Detto della colorazione dominante per il corpo vettura, ci sono da aggiungere il rollbar ad arco rifinito in tinta Platinum ad effetto satinato, i cerchi a diametro differenziato (20” all’anteriore, 21” al posteriore) verniciati in una simile nuance Platinum, le pinze dei freni che sono in nero, le grafiche laterali “Porsche Design”, l’adozione del “pacchetto” Sport Design – paraurti anteriore con splitter più grande, paraurti posteriore con diffusore più ampio e nicchia portatarga rialzata, modanature in tinta carrozzeria e sottili “minigonne” sottoporta -, un “badge” “Porsche Design 50th Anniversary Edition” sulle lamelle della griglia del cofano posteriore” ed il monogramma “911” verniciato in nero.

Abitacolo: finiture raffinate

L’ispirazione al classico design degli accessori creati da Ferdinand Alexander Porsche prosegue nelle finiture interne: l’allestimento di 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition evidenzia finizioni “Sport-Tex” in pelle verniciata in nero con, cuciture a contrasto sono in grigio ardesia. I pannelli centrali dei sedili (che di serie sono semi-anatomici “Plus” a diciotto vie di regolazione elettrica con funzione di memoria) hanno un classico motivo a quadri in nero e grigio freddo. Compresi nelle dotazioni ci sono, inoltre, l’immancabile “pacchetto” Sport Chrono con orologio Porsche Design Subsecond al centro della plancia e provvisto di lancetta dei secondi rossa (un’altra caratteristica comune al Chronograph I del 1972), il volante sportivo GT rivestito in pelle ha la “tacca ad ore 12” in grigio ardesia (medesima finitura delle cinture di sicurezza), i poggiatesta goffrati con il logo “Porsche Design 50th Anniversary”, e la stessa iscrizione sui battitacco in alluminio nero ad effetto spazzolato. Da segnalare, infine, la riproduzione in rilievo della firma di Alexander Ferdinand Porsche posizionata sul bracciolo centrale.

Un gradito ritorno

Gli enthusiast che non acquistano uno dei 750 unità di 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition potranno comunque partecipare alle celebrazioni: per il mezzo secolo dalla creazione della lineup di accessori dedicati, Porsche ha realizzato una riedizione dello stesso Chronograph I (ordinabile insieme alla vettura oppure separatamente), aggiornata nel movimento – nuovo calibro Porsche Design WERK 01.140 certificato COSC sviluppato specificamente – la cui tiratura è stata programmata in 500 pezzi e ribattezzata “Chronograph 1 1972 Edition”. Il prezzo di vendita, che abbiamo reperito attraverso il portale Web di Porsche Design, è 6.972 euro.

