Range Rover: ecco la quinta generazione, caratteristiche e versioni ibride

Aggiornata nello stile, nel corpo vettura e nelle tecnologie di bordo, la nuova serie si prepara al debutto (prezzi da 124.300 euro) in due declinazioni di passo e fino a sette posti: tutti i dettagli.

Sempre fedele a se stessa, e nel contempo tutta nuova grazie ad un articolato programma di novità che puntano ad alzare ancora di più il livello di contenuti e di immagine della fascia “luxury-SUV” cui appartiene. Inoltre, si rivolge decisamente sull’elevata elettrificazione, anche in chiave “zero emission” (una novità che vedremo in un secondo tempo). Ecco “la carta d’identità” di Range Rover 2022: la quinta generazione del modello-simbolo di Solihull per comfort, lusso e benessere a bordo, superato il mezzo secolo dall’esordio della storica prima serie (1970), si rinnova con l’obiettivo di mettere a disposizione del mercato il livello più elevato di caratteristiche e dotazioni fra le proposte del marchio di oltremanica.

Estetica e dimensioni

All’esterno, l’evoluzione adottata dagli stilisti Land Rover guidati dal responsabile del Centro Stile Gerry McGovern, è corrispondente al rinnovamento generale della “stirpe” di Solihull, che dimostra una elevata attenzione ai minimi dettagli: lo dimostrano le linee elegantemente “pulite” – e volutamente libere da inutili “preziosismi” – che richiamano le origini del modello, e contemporaneamente conferiscono alla nuova serie di Range Rover una piacevole impressione di “understatement”, elemento quest’ultimo più che mai necessario tenuto conto delle dimensioni non certo minimal (la lunghezza supera 5 metri). Alcuni particolari curati nella curvatura (come lo “scudo” anteriore), l’assenza di qualsiasi elemento sporgente e delle cornici inferiori ai finestrini contribuisce a conferire alla quinta generazione di Land Rover un favorevole coefficiente aerodinamico.

Misure esterne

Lunghezza: 5,05 m (passo corto), 5,25 m (passo lungo);

Larghezza: 2,21 m;

Altezza: 1,87 m;

Passo: 2.997 mm (passo corto), 3.200 mm (passo lungo);

Altezza libera da terra: 290 mm;

Angolo di attacco: 34°7;

Angolo di dosso: 27°7 (passo corto), 25°2 (passo lungo);

Angolo di uscita: 29°;

Capacità di guado: 900 mm.

Novità hi-tech

Il re-engineering adottato nello sviluppo di Range Rover 5 si riflette nell’ampio ricorso a tecnologie di ultima generazione. Sono da segnalare, ad esempio: l’adozione della nuova piattaforma MLA-Flex, che dota il nuovo modello del sistema di retrotreno direzionale e porta al debutto il sistema Dynamic Response Pro nella gamma Range Rover (si tratta del dispositivo di controllo attivo del rollio azionato elettronicamente mediante sistema parallelo a 48V, e che offre otto modalità di guida – Dynamic, Eco, Grass-Gravel-Snow, Mud & Ruts, Sand, Rock Crawl e Wade – azionabili manualmente oppure tramite il sistema Terrain Response Pro 2) ad arricchire le raffinate dinamiche veicolo, dal canto loro affinate con il ricorso al modulo Adaptive Dynamics che, per mezzo di una serie di sensori, consente alla vettura di “sentire” in anticipo la presenza di asperità del fondo stradale e regola le sospensioni a tutto vantaggio del comfort per gli occupanti; i gruppi ottici con sistema Dynamic Light Projection che sfruttano le rilevazioni del navigatore per modulare il fascio luminoso in funzione delle istantanee condizioni di guida e della strada e che oscurano in automatico fino a 16 oggetti presenti sulla strada, in modo da favorire la visibilità per il conducente e nello stesso tempo eliminare qualsiasi rischio di abbagliamento negli altri utenti; e la trasmissione che sfrutta il sistema Intelligent Driveline Dynamics, che controlla in maniera costante, ed elabora 100 volte al secondo, l’aderenza delle ruote ed i comandi del conducente in modo da distribuire la coppia motrice ottimale fra gli assali e fra le ruote posteriori. Il cambio è automatico ZF ad otto rapporti.

Abitacolo: eleganza “a tutto tondo”

L’impostazione “senza fronzoli” degli esterni si riflette anche all’interno: una volta aperte le porte (a comando servoassistito), l’osservatore incontra la consueta cura nella scelta e nell’esecuzione dei materiali. Le possibilità di personalizzazione sono numerose, e comprendono anche dettagli in legno pregiato per il tunnel centrale. Alcuni comandi “fisici” sono stati mantenuti, come le manopole del climatizzatore automatico. L’attenzione al benessere per conducente e passeggeri si definisce nel ricorso al sistema Cabin Air Purification Pro, e nel debutto della terza generazione dell’Active Noise Cancellation, che comprende ben 35 altoparlanti (compresi quelli integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori e della seconda fila di sedili) e tiene sotto controllo le vibrazioni che provengono dalle ruote, il rumore generato dagli pneumatici ed il “sound” dal vano motore verso l’abitacolo, e produce un suono in controfase in grado di annullarne gli effetti. Riguardo alla digitalizzazione, a bordo di Range Rover 5 ci sono il quadro strumenti con display da 13.1” ed uno schermo centrale da 13.7” (dedicato alle funzionalità infotainment) con un ampio aggiornamento al dispositivo Pivi Pro, che offre, oltre ai nuovi comandi “a sfioramento”, l’assistente vocale Alexa e gli upgrade Over-the-air.

La gamma delle motorizzazioni

Sotto al cofano, Range Rover 2022 viene equipaggiata con unità motrici benzina, mild-hybrid benzina e turbodiesel e Plug-in Hybrid Extended Range:

P350 Twin Turbo V8 a benzina;

P360 e P400 mild-hybrid a benzina che fanno parte della “famiglia” Ingenium;

D250, D300 e D350 mild-hybrid turbodiesel;

P440e e P510e Plug-in Hybrid, con motorizzazione benzina Ingenium 3.0 sei cilindri in linea (da rispettivamente 440 CV e 510 CV) abbinata ad un motore elettrico da 105 kW-143 CV integrato nella trasmissione ed alimentato da una batteria agli ioni di litio da 31,8 kWh di capacità utile (posizionata sotto il veicolo e tra i due assali, per assicurare che sia lo spazio per i bagagli sia la capacità all-terrain non vengano compromessi), che offre fino a 100 km di autonomia in elettrico a 140 km/h di velocità massima, ed emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km.

Nel 2024 sarà anche 100% elettrica

A breve-medio termine, anche Range Rover si aprirà anche alla completa elettrificazione: in piena corrispondenza con i programmi strategici “Reimagine” resi noti di recente, nel 2024 debutterà la versione “zero emission”.

Già ordinabile: ecco quanto costa

La quinta generazione di Range Rover (proposta, come nella precedente serie, in due differenti configurazioni: a passo corto ed a passo lungo, con quest’ultima che per la prima volta viene offerta anche a sette posti, con i due sedili della terza fila ripiegabili a comando elettrico) è già disponibile alle ordinazioni: i prezzi partono da 124.300 euro. Più avanti si conosceranno i dettagli relativi al suo arrivo nelle concessionarie.

