Lexus ES 300h: dotazioni, tecnologie, alimentazione ibrida

La nuova serie-restyling 2022 della berlina sportiva di segmento E, disponibile in Europa solamente in configurazione Full Hybrid, presenta un ampio programma di aggiornamenti: tutti i dettagli.

Sul mercato dal 1989 insieme alla “ammiraglia” LS, Lexus ES (che ha totalizzato, insieme al modello di altissima gamma, più di 2,75 milioni di esemplari venduti in 80 Paesi) si prepara all’esordio nella nuova edizione 2022, pronta a rinnovare stile e contenuti dell’attuale settima generazione (in commercio dal 2018). La gamma Lexus ES viene commercializzata, in Europa, esclusivamente in versione 300h, ovvero con sistema di alimentazione full hybrid a batteria al Nickel-metallo idruro.

Corpo vettura: le novità

“Base di partenza” di Lexus ES 300h 2022 è la piattaforma GA-K (Global Architecture nella configurazione dedicata ai modelli di segmento premium) progettata da Toyota in collaborazione con la stessa Lexus. Fra le novità che derivano dall’adozione del nuovo pianale modulare, si segnalano un interasse più lungo – ne guadagna l’abitabilità a bordo – che ha permesso di aggiornare alcuni elementi del corpo vettura: le ruote sono in effetti posizionate più verso gli angoli, le carreggiate sono più larghe, la linea del cofano motore è più ribassata, e lo sviluppo del tetto è più dinamico. Riguardo allo stile, Lexus ES 300h 2022 presenta una nuova griglia, un nuovo disegno per la fanaleria, nuovi cerchi da 17” e 18” (da 19” e di tipo specifico per l’allestimento F Sport), e due nuove tinte carrozzeria “Sonic Grey” e “Sonic Platinum” per tutte le versioni.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,97 m;

Larghezza: 1,86 m;

Altezza: 1,44 m (a vuoto);

Passo: 2.870 mm;

Carreggiata anteriore: 1.600 mm (con cerchi da 17”), 1.590 mm (con cerchi da 18” e 19”);

Carreggiata posteriore: 1.610 mm (con cerchi da 17”), 1.600 mm (con cerchi da 18” e 19”);

Sbalzo anteriore: 1.005 mm;

Sbalzo posteriore: 1.100 mm;

Altezza libera da terra: 158 mm;

Capacità serbatoio carburante: 50 litri;

Coefficiente di penetrazione (Cx): 0,26 (con cerchi da 17”), 0,28 (con cerchi da 18” e 19”);

Peso a vuoto: 1.680-1.740 kg;

Peso complessivo a pieno carico: 2.150 kg;

Capacità utile di trasporto bagagli: 454 litri.

Abitacolo: aggiornamenti di stile e nelle funzionalità

All’interno, che (come si accennava più sopra) con l’utilizzo del nuovo pianale GA-K si caratterizza per un’abitabilità ancora più elevata, gli upgrade adottati da Lexus ES 300h 2022 si riconoscono, nell’ordine, in nuove finiture per i rivestimenti dei sedili e della plancia, ed in un nuovo display touch da 12.3” (inclinato di cinque gradi verso il conducente e spostato di 112 mm in avanti), disponibile con superficie in cristallo antiriflesso, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto tramite Bluetooth e provvisto di connettività con la nuova App Lexus Link.

Misure interne

Spazio utile all’altezza della testa: 953 mm all’anteriore, 949,5 mm al posteriore;

Spazio utile all’altezza delle gambe: 1.077 mm all’anteriore, 999 mm al posteriore;

Larghezza a livello spalle: 1.421 mm all’anteriore, 1.372 mm al posteriore;

Larghezza a livello dei fianchi: 1.396 mm all’anteriore, 1.380 mm al posteriore;

Lunghezza abitacolo: 2.052 mm;

Larghezza massima abitacolo: 1.533 mm;

Altezza abitacolo: 1.145 mm;

Distanza tra le due file di sedili: 1.025 mm.

Sistemi di sicurezza attiva

A bordo di Lexus ES 300h 2022, la nota attenzione Toyota in materia di sicurezza si concretizza con l’adozione del più recente modulo di dispositivi Lexus Safety System+, ai quali si aggiunge il sistema BladeScan AHS-Adaptive High beam System di controllo del fascio luminoso dei fari abbaglianti. Inoltre, l’allestimento F Sport porta in dote il sistema di sospensioni adattive AVS. Le novità ADAS riguardano una serie di miglioramenti per i dispositivi di pre-collisione (ora con riconoscimento ciclisti durante le ore diurne e pedoni anche in condizioni di scarsa illuminazione), assistenza alla sterzata di emergenza, di mantenimento della corsia di marcia, di controllo dinamico della velocità (aggiornato con una nuova funzione che riduce la velocità del veicolo in curva), e del monitor digitale per la visuale laterale (disponibile nella versione Luxury).

I dettagli di propulsione

Sotto al cofano, Lexus ES 300h viene equipaggiata con il modulo “Lexus Self-Charging Hybrid”, che provvede alla ricarica delle batterie (al Nickel-metallo idruro) durante le fasi di guida attraverso il sistema di recupero dell’energia. L’unità termica si affida al collaudato 2.5 benzina quattro cilindri a ciclo Atkinson, abbinata ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, per una potenza complessiva di 218 CV.

Lexus ES 300h: scheda tecnica

Motore termico: benzina 2,5 litri;

Architettura: 4 cilindri, ciclo Atkinson;

Motore elettrico: tipo sincrono a magneti permanenti;

Potenza massima motore elettrico: 88 CV;

Coppia massima motore elettrico: 202 Nm;

Potenza complessiva di sistema: 218 CV.

Valori prestazionali

Velocità massima: 180 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 8”9;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,2-5,8 litri di benzina per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 119-132 g/km.