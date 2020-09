Jeep: nel 2021 arrivano le versioni 80th Anniversary

Nel 2021 ci saranno celebrazioni per tutto l’anno, e per gli 80 anni di Jeep arriverà anche una serie speciale

Nel 2021 Jeep compirà 80 anni, il Brand conosciuto per le sue 4×4 e per essere sempre pronto alla sfida ed all’avventura si appresta dunque a vivere un anno straordinario in cui non mancheranno i festeggiamenti del caso. Era il 1941 quando arrivò la mitica Willys Mb, il primo veicolo 4×4 prodotto in serie, e poi lo spirito pionieristico della Casa americana dette vita al fenomeno dei SUV nel 1949 con la Willys Wagon a trazione integrale. Da allora ne sono state prodotte di Jeep, tutte diverse ma comunque legate dal DNA della primogenita.

In futuro sempre più modelli elettrificati

Con i festeggiamenti per il suo ottavo decennio, Jeep entra in una fase entusiasmante della sua storia leggendaria, una storia che prosegue con nuovi arrivi come sottolineano i lanci commerciali nella scorsa estate delle Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe e la presentazione a inizio mese a Detroit della Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in. In futuro ogni modello della gamma di SUV Jeep avrà una versione elettrificata per venire incontro alle attuali esigenze di una mobilità sempre più sostenibile.

Festeggiamenti da gennaio 2021 e nuova serie speciale celebrativa

In Europa, Medio Oriente e Africa le celebrazioni per l’80° anniversario inizieranno a gennaio ed avranno luogo per tutto il 2021, e sarà un’occasione per appassionati e clienti per condividere un momento particolare ma, soprattutto, l’interesse per un Brand leggendario. Chiaramente, l’anniversario in questione sarà onorato anche attraverso il lancio delle nuove versioni “80th Anniversary”. Si tratta di modelli caratterizzati da una dotazione e da elementi di design esclusivi sia all’interno sia all’esterno, e si potranno riconoscere anche per via degli speciali badge celebrativi.

Quest’ultimi verranno dotati sia di motorizzazioni termiche che ibride plug-in, e potranno fregiarsi dei sistemi di sicurezza di ultima generazione, ma come ogni Jeep potranno contare su una capacità in 4×4 fuori dal comune. Le Jeep “80th Anniversary” faranno il loro ingresso nelle concessionarie della regione EMEA tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021.

