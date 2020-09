Hyundai Sonata N Line: la berlina coreana veste sportiva

La berlina della Casa coreana si arricchisce dell’allestimento N Line guadagnando un carattere dinamico e coinvolgente.

Hyundai ha deciso di ampliare l’offerta della berlina Sonata con una nuova versione dal carattere sportivo denominata Sonata N Line, caratterizzata da un’estetica decisamente dinamica ed aggressiva a cui si aggiungono prestazioni di alto livello.

Nuovo kit estetico-aerodinamico

L’ultimo linguaggio stilistico della Casa coreana – chiamato Sensuous Sportiness (letteralmente “sportività sensuale”) – che caratterizza il look della Sonata viene ulteriormente enfatizzato in chiave sportiva in questa versione N Line grazie a numerosi componenti estetici e aerodinamici come le nuove prese d’aria anteriori, i cerchi in lega da 19 pollici e lo scarico a quattro uscite, senza dimenticar e i badge N Line che distinguono questa versione.

Abitacolo sportivo e hi-tech

Il design degli interni riprende l’aspetto sportiveggiante del corpo vettura, aggiungendo un tocco high-tech a tutto l’insieme, offerto dalla presenza della strumentazione digitale e dell’ampio display centrale dedicato al sistema di infotainment. Le finiture cromate scure, le tipiche cuciture rosse N Line sul volante e sui sedili sportivi completano l’effetto scenico offerto dall’abitacolo. La Hyundai Sonata N Line debutterà sul mercato nel corso del prossimo anno.

