Renault Arkana: il nuovo SUV-Coupé sbarcherà anche in Europa

Dopo aver debuttato in Russia ed in Asia, il nuovo SUV coupé arriverà anche in Europa con una gamma di motorizzazioni elettrificate.

Renault modifica la propria strategia di mercato globale annunciando la decisione di distribuire anche in un Europa il SUV Arkana, proposto dal 2019 in Russia e in alcuni paesi dell’Asia. La Renault Arkana si presenta come un SUV-Coupé di medie dimensioni realizzato sulla piattaforma Cmf-B, appositamente sviluppata per ospitare motorizzazioni elettrificate.

Look sportivo

Lunga 4,56 metri con un passo di 2,72 metri, la Arkana si posizionerà per prezzo e dimensioni un gradino sopra la Kadjar, inoltre le versioni E-Tech (full hybrid) potranno contare su un vano bagagli con una capacità di carico variabile da 438 a 513 litri. Dal punto di vista estetico, il nuovo modello abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico del Costruttore d’oltre alpe, a partire dalla tipica firma luminosa a LED, inoltre il suo aspetto è stato reso più aggressivo ed accattivante con l’adozione di alcuni segni distintivi, come ad esempio i grandi cerchi in lega da 17 o 18 pollici e le finiture in nero e argento dedicate ai fascioni paraurti e alle fiancate. I clienti più sportivi potranno optare per l’allestimento R.S. Line, visto anche su altri modelli della gamma della Casa del Rombo, come Megane e Clio.

Abitacolo digitale

Gli interni della Arkana risultano all’insegna del digitale: la console centrale risulta dominata dal display del sistema infotainment Easy Link, disponibile nelle misure da 7 e 9,3 pollici. Quest’ultima versione si estende in senso verticale richiamando la forma di un tablet, mentre la variante più piccola da 7 pollici è orizzontale. A seconda dell’allestimento scelto, la strumentazione digitale potrà contare su uno schermo da 4,2,7 o addirittura 10,2 pollici.

Propulsori elettrificati

L’offerta di motorizzazioni prevista per la Arkana che verrà distribuita in Europa prevede la presenza dei motori a benzina 1.2 TCe da 130 e 160 CV abbinati ad un sistema mild hybrid a 12V, il tutto gestito dal cambio automatico EDC. Non mancherà la variante E-Tech con tecnologia full hybrid, offerta anche sulla citycar Clio.

Dotazione ADAS

La Renault Arkana potrà contare su una ricca offerta di dispositivi dedicati all’assistenza alla guida (ADAS), tra cui segnaliamo:

Highway & Traffic Jam Companion

Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go

Active Emergency Braking System

Blind Spot Warning

Traffic Sign Recognition

Lane Departure Warning con Guard System

Rear Cross Traffic

Easy Park Assist

Telecamere con visuale a 360 gradi

Appuntamento al 2021

La nuova Renault Arkana sbarcherà sul mercato italiano nel corso del 2021, mentre ulteriori informazioni ufficiali relative alla vettura saranno diffuse nelle prossime settimane.

Nuova Renault Arkana 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +34