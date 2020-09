MG HS: alla conquista dell’Europa con un nuovo SUV plug-in

Lo storico marchio ora di proprietà cinese si prepara a sbarcare in Europa con un inedito C-SUV ibrido.

MG, storico marchio inglese di proprietà cinese da circa 10 anni, prosegue la strada per il suo ritorno sul mercato europeo con un inedito SUV dotato di meccanica ibrida plug-in. Battezzato MG HS, il nuovo SUV elettrificato è stato svelato nella città di Londra nel corso di un evento specifico. L’inedito SUV sarà il secondo modello del nuovo corso del marchio MG ad arrivare nel Vecchio Continente, ricordiamo infatti che la recente MG ZS 100% elettrica è stata già lanciata in alcuni paesi europei e nei prossimi mesi verrà proposta anche nel Sud-Europa.

Dettagli tecnici avvolti nel mistero

La MG HS plug in-hybrid si presenta come un SUV di segmento C che vanta un powertrain che – secondo quanto dichiarato da un comunicato ufficiale – abbina un potente motore a benzina ad una unità elettrica, con quest’ultima alimentata da una batteria agli ioni di litio in grado di offrire un’autonomia a zero emissioni non ancora dichiarata.

Il debutto commerciale nel 2021

“L’esperienza dell’automobilista è di estrema importanza per MG – queste le parole di Matt Lei, CEO MG Motor Europe che ha inoltre aggiunto – MG incoraggia l’inizio di una ‘vita elettrica’ con un’esperienza di guida ben progettata e attenta all’ambiente, che si presenta funzionale, sicura e accessibile. MG HS plug-in hybrid soddisfa sia i bisogni degli automobilisti attenti all’ambiente, sia di coloro che hanno necessità di percorrere molti chilometri. L’automobilista di oggi desidera guidare un’auto che rispetti l’ambiente e guardi al futuro, senza preoccuparsi dell’autonomia. Dunque, per coloro i quali non sono ancora pronti per un’auto completamente elettrica, presentiamo la MG HS plug-in hybrid in aggiunta alla MG ZS EV 100% elettrica.”

La commercializzazione in Europa della MG HS plug in-hybrid è stata fissata per il primo trimestre del 2021, mentre ulteriori informazioni verranno diramate nelle prossime settimane.