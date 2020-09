Nuova Hyundai i30 N: la Hot hatch coreana si rifà il look

La Casa di Seul aggiorna il look della i30 N e ne migliora la sportività introducendo un inedito cambio automatico doppia frizione.

Tempo di novità in casa Hyundai ed in particolare per la i30 N che riceve un aggiornamento estetico accompagnato da alcune interessanti novità tecniche. In attesa del debutto ufficiale della nuova i30 N, la Casa di Seul ha diramato solo alcune immagini, oltretutto leggermente oscurate, della rinnovata vettura.

Ancora più aggressiva

Dalle foto a nostra disposizione è possibile apprezzare alcune delle novità estetiche che caratterizzeranno la Hot hatch asiatica, a partire dai nuovi fascioni paraurti, dal look più aggressivo, senza dimenticare il doppio scarico maggiorato e la nuova ed ampia griglia “N” chiamata a separare i proiettori con luci diurne (DRL) a LED. L’effetto scenico viene completato dalla presenza dei cerchi in lega da 19 pollici forgiati che risultano più leggeri e performanti rispetto a quelli che vanno a sostituire.

Arriva un nuovo cambio doppia frizione

La casa di Seul ha inoltre annunciato che la nuova i30 N sarà disponibile anche con un inedito cambio automatico doppia frizione dotato di ben 8 rapporti. Questa inedita trasmissione vanterà funzioni la modalità di cambiata specifica “NPerformance”, in grado di offrire le massime prestazioni, sia in strada che in pista.

