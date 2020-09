Nissan: un video teaser per la nuova Z

Dalle immagini si notano accenni retrò nello stile e la presenza di una trasmissione manuale

Un video, solamente un video, prima della presentazione ufficiale il 16 settembre della Nissan più attesa dagli sportivi, quella che per ora è denominata Z Proto, ma che presto arriverà sul mercato forse con un altro nome.

Dovrebbe avere il cambio manuale

L’aspetto interessante è che da alcuni fotogrammi si nota un driver con la mano destra sul cambio, segno che l’auto dovrebbe avere la trasmissione manuale. Certo, non sarebbe una novità, visto che la 370 Z adotta questa soluzione seppur con la doppietta elettronica, ma di sicuro avrebbe l’apprezzamento dei puristi.

Design con accenni retrò

Gli appassionati del genere inoltre, troveranno interessanti gli spunti stilistici che strizzano l’occhio al passato, come i fari a LED che riprendono il disegno di quelli della mitica Datsun 240Z, o i gruppi ottici posteriori, sempre a LED, che richiamano i fari della 300 ZX.

Linea classica e soluzioni moderne

Non sappiamo ancora come questa vettura, che, considerando la sua mise, prenderà il posto della 370 Z, sposerà le ultime novità tecnologiche, ma dalla Casa giapponese fanno sapere che lo stile con accenti ai modelli iconici nasconde delle soluzioni che porteranno la Z nel prossimo futuro. Potremmo ipotizzare diverse idee al riguardo, come una possibile ibridizzazione dell’auto, ma conviene attendere la prossima settimana per avere informazioni reali e dettagliate.

