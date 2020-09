Porsche 718 2021: in arrivo il cambio doppia frizione PDK

Le nuove 718 Cayman e Boxster ottimizzano le performance velocistiche grazie all’uso del doppia frizione PDK.

La gamma della rinnovata Porsche 718 Model Year 2021 verrà arricchita con l’introduzione del cambio doppia frizione PDK che potrà essere scelto su tutte le versioni della sportiva teutonica, in alternativa alla trasmissione manuale. Il doppia frizione sarà quindi disponibili a richiesta sulla coupé Cayman e sulla spider Boxster, anche nelle rispettive versioni ad altissime prestazioni denominate rispettivamente Cayman e Boxster GTS 4.0 litri da 400 CV e sulle Cayman GT4 e Boxster Spyder da 420 CV.

Migliorano le prestazioni

L’uso del PDK migliora le prestazioni offerte dalle versioni della 718 equipaggiate dal potente motore da 4.0 litri. Basti pensare che le varianti Spyder e GT4 abbassano di ben 5 decimi il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h che secondo i dati dichiarati dal Costruttore scende a 3,9 secondi, mentre i 200 km/h vengono raggiunti da fermo in soli 13,4 secondi (4 decimi in meno). Le versioni GTS si attestano invece su uno scatto da0 a 100 km/h effettuato in 4 secondi netti, mentre i 200 km/h vengono toccati in 13,7 secondi.

Equipaggiamento più ricco

Ricordiamo che le versioni equipaggiate con cambio PDK vengono abbinate al pacchetto Sport Chrono dotato di con quattro modalità di guida, del sistema Launch Control e della funzione Sport Response. Quest’ultima permette di raggiungere le massime prestazioni del propulsore per un periodo di 20 secondi. Le GT4 e Spyder sono inoltre dotate del comando “Pdk Sport” in grado di offrire una risposta più rapida del cambio e una taratura specifica del differenziale autobloccante: si parla del 30/37%, contro il 22/27% dei modelli dotati di manuale.

Nuove personalizzazioni

La 718 Model Year 2021 porterà in dote inedite personalizzazioni e accostamenti cromatici: all’interno dell’abitacolo troveremo nuovi rivestimenti in tessuto Race-Tex che prenderanno il posto dell’Alcantara. Le varianti GT4 e Spyder potranno essere personalizzati con la nuova livrea sterna Python Green, mentre solo la Spyder potrà essere equipaggiata con il set di cerchi da 20 pollici della più estrema GT4.

