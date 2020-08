Hyundai: svelata la prima immagine della stravagante soapbox car

La show car realizzata da Hyundai prende ispirazione dai veicoli senza motori utilizzati di solito dai bambini sulle strade in discesa.

Hyundai ha diramato la prima immagine teaser ufficiale della Soapbox, stravagante show car caratterizzata da una colorazione gialla, in contrasto con il fondo scuro, mentre il logo del Costruttore coreano risulta ben visibile sul lato.

La vettura, caratterizzata da un look dinamico e originale, vanta una silhouette leggermente inclinata a 45 gradi, abbinata a ruote scoperte e a un telaio ribassato. Osservando con attenzione l’immagine a nostra disposizione, risulta possibile distinguere le linee del corpo vettura, lunghe e dritte, che si estendono in modo angolare sulla carrozzeria. Questa conformazione strizza l’occhio alla Concept car 45 targata Hyundai.

Il termine “soapbox” si rifà a quei veicoli senza motori, spinti semplicemente dalla forza di gravità, utilizzati di solito dai bambini sulle strade in discesa. Con il passare del tempo queste vetture hanno dato vita anche ad una serie di competizione, diventate di moda in Nord America e anche in Europa. Per il momento la Casa di Seul non ha diffuso ulteriori dettagli sulla sua Soapbox car, ma nel prossimo futuro verranno comunicati i piani di Hyundai per la diffusione nel Vecchio continente di questo particolare veicolo.

