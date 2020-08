Ford GT Heritage Edition 2021: serie limitata dedicata al 1966

Con una livrea ispirata alla Ford GT che trionfò alla 24 Ore di Daytona del 1966 con Ken Miles, la GT Heritage Edition arriverà ad inizio 2021.

La Ford GT nasce prendendo spunto da quel missile della GT40 che dimostrò le capacità a livello agonistico del Brand dell’Ovale Blu. Adesso, per celebrare un anno fondamentale, il 1966, foriero di successi, ecco che arriva la variante Heritage Edition 2021.

Una serie speciale con la livrea della GT40 guidata da Ken Miles

Si tratta di una versione speciale che richiama la vittoria alla 24 Ore di Daytona ad opera di Ken Miles, il primo a capitalizzare il lavoro fatto da Carroll Shelby con la GT40, che portò anche alla conquista, nello stesso anno, della 12 Ore di Sebring, ma, soprattutto, della mitica 24 Ore di Le Mans, come viene celebrato anche nel film recentemente uscito “Le Mans ‘66”. Infatti, come la GT40 vittoriosa a Daytona, la GT Heritage Edition 2021 vanta la stessa livrea e lo stesso numero 98 sulla fiancata. Ma non è tutto, perché presenta diversi elementi in fibra di carbonio, dei cerchi da 20 pollici in alluminio forgiato, ma sono disponibili anche quelli in fibra di carbonio nel pacchetto Heritage Upgrade Package, e pinze dei freni monoblocco Brembo di colore rosso. L’abitacolo invece è un tripudio d’Alcantara, visto che il prezioso rivestimento si trova sia sulla plancia, che sul volante e sui sedili. Al momento, non si conosce il numero di esemplari di GT che avranno la livrea Heritage Edition 2021, ma Ford ha reso noto che la loro produzione si concluderà nel 2022, mentre le consegne avranno inizio nei primi mesi del 2021.

Pacchetto Studio Collection per 40 GT

A rendere ancora più allettante l’offerta Ford per la sua supercar arriva un muovo pacchetto grafico che prende il nome di Studio Collection ed è destinato solamente a 40 GT. I colori nascono dalla collaborazione con l’azienda che partecipa alla realizzazione delle GT da competizione, ovvero la Multimatic.

