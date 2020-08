Ram 1500 TRX: svelato il super pick-up da 700 CV

Il nuovo pick-up ad altissime prestazioni targato RAM è pronto a far mangiare la polvere all’iconico Ford F-150 Raptor.

Il segmento dei pick-up ad alte prestazioni è stato inaugurato negli Stati Uniti dall’iconico Ford F-150 Raptor, una vera e propria supercar travestita da off-road. Ora però, il pick-up della Casa dell’Ovale blu dovrà vedersela con un nuovo ed acerrimo nemico, stiamo parlando dell’inedito Ram 1500 TRX, top di gamma dei pick-up dell’Ariete. Il TRX riprende il design del noto Ram 1500, ma il suo segreto si nasconde sotto il suo muscoloso cofano, dove batte lo strepitoso motore V8 Hellcat da 6.2 litri, utilizzato per fare “faville” sui modelli più estremi targati Dodge e Jeep.

Il pick-up più potente al mondo

Come accennato in precedenza, la parte più succulenta di questo cassonato yankee è il suo generoso propulsore che rende il Ram 1500 TRX il pick-up di serie più potete del globo. Il V8 Hellcat di 6.2 litri eroga infatti la strabiliante potenza di ben 702 CV e 881 Nm di coppia massima, mentre il Raptor si ferma ad “appena” 450 CV.

Prestazioni da supercar di razza

Secondo i dati forniti dal Costruttore, il TRX stacca da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 4,5 secondi, i 160 km/h vengono raggiunti da fermo in soli 10,5 secondi, mentre il quarto di miglio viene raggiunto in 12,9 secondi, ottenendo una velocità di uscita di 174 km/h. Infine la velocità massima è stata limitata a 190 km/h. Per raggiungere queste incredibili prestazioni, oltre a contare su questo poderoso V8, i tecnici Ram si sono affidati ad un cambio automatico ZF TorqueFlite 8HP95 a otto rapporti abbinato a un differenziale posteriore Dana 60 con bloccaggio elettronico, non manca inoltre una modalità specifica che permette di guidare di traverso.

Inarrestabile sia in strada che in off-road

Dal punto di vista dell’handling, il team Ram ha rinforzato il telaio a longheroni del 1500 e modificato l’assetto con l’uso di bracci d’alluminio e ammortizzatori a controllo elettronico. Grazie a queste modifiche – unite all’escursione delle sospensioni di 33 cm all’anteriore e di 35,5 al posteriore – il TRX può affrontare i tracciati off-road più estremi (compresi i salti). Ovviamente non potevano mancare dei super pneumatici studiati appositamente per le prestazioni di questo pick-up: parliamo infatti di una versione specifica dei Goodyear Wrangler Territory che misurano 325/65 R18 e vantano un diametro da 35 pollici. §Queste gomme promettono prestazioni super sia nei percorsi in fuoristrada che sull’asfalto, quando si decide di liberare tutta la potenza di questo bolide a trazione integrale. Un discorso a parte meritano gli angoli specifici del veicolo: 30,2 d’attracco, 23,5 d’uscita e 21,9 di dosso con un’altezza da terra di 30 cm.

Prezzi

Il Ram 1500 TRX viene proposto sul mercato USA ad un prezzo di 69.995 dollari (circa 58.978 euro secondo il cambio attuale).

