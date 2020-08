Nuova Hyundai Elantra N Line 2021: svelati i dettagli della grintosa berlina coreana

La nuova berlina coreana si distingue per il suo design aggressivo e per le prestazioni offerte dal 1.6 litri turbo da 200 CV.

Hyundai ha svelato l’inedita Elantra N Line 2021, berlina dal carattere sportivo che si distingue per un design grintoso ed accattivante abbinato a prestazioni velocistiche di tutto rispetto.

Look distintivo

La nuova Elantra N Line 2021 sfoggia dettagli distintivi che lasciano trapelare l’animo sportivo di questa berlina. Tra le novità spicca l’inedita griglia anteriore che ben si abbina con le generose prese d’aria inglobate nel fascione paraurti. Non mancano le calotte degli specchietti laterali in nero lucido, le minigonne ed esclusivi cerchi in lega da 18 pollici. La vista posteriore si distingue invece per la presenza di un piccolo spoiler installato sul vano bagagli e per l’estrattore d’aria che ingloba gli scarichi sportivi cromati.

Un cuore compatto e potente

Sotto il muscoloso cofano della vettura batte un compatto e potente propulsore 1.6 litri turbo GDI ad iniezione diretta di benzina in grado di scaricare sulla trazione anteriore ben 201 CV e 265 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio manuale a sei marce, anche se in alternativa si può richiedere una trasmissione automatica doppia frizione.

Handling affinato

Nonostante la trazione sia anteriore, la Elantra N Line promette un comportamento dinamico da vera sportiva. Secondo la Casa di Seul il merito va attribuito al nuovo assetto sportivo, decisamente più rigido, mentre per l’impianto frenante si è optato per l’uso di dischi freno anteriori maggiorati ed autoventilanti.

Dotazione tecnologica

La Hyundai Elantra N Line vanta una ricca dotazione di serie che include tra le altre cose un impianto multimediale di ultima generazione connesso e versatile. Non mancano numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui spiccano i seguenti dispositivi:

Sistema anti collisione

Mantenimento corsia e carreggiata

Abbaglianti adattivi

Segnalazione angoli ciechi

Avvertimento presenza ostacoli in fase di retromarcia e uscita da un parcheggio

Prezzi e accessori

La nuova Hyundai Elantra N Line 2021 dovrebbe debuttare negli Stati Uniti entro la fine del 2020, anche se per il momento non è stata ancora comunicata una data per il lancio ufficiale. Ricordiamo infine che la vettura potrà essere ulteriormente personalizzata con una nuova serie di accessori sportivi firmati N Line.

Nuova Hyundai Elantra N Line: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11