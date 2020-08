Lexus LC Convertible Regatta Edition: produzione limitata e vestito blu

La variante più esclusiva della scoperta giapponese anticipa la vettura che arriverà sul mercato in autunno

Non c’è niente di meglio di una LC Convertible nella variante ancora più esclusiva, denominata Ragatta Edition, per esprimere e rendere nota l’ispirazione che ha condotto i designer Lexus alla creazione della scoperta in questione.

Blu come il mare

La Regatta Edition infatti, vanta una combinazione di colori unica, dove il blu profondo della carrozzeria e del tetto si integra alla perfezione con il bianco ed il blu degli interni per portare alla luce l’atmosfera di un lussuoso porto turistico nel quale approdano yacht oceanici. Dietro a questa scelta troviamo un’avanzata tecnologia di verniciatura per fornire all’occhio dell’osservatore un richiamo senza filtri al mondo naturale.

Nello specifico, sono state utilizzate microparticelle nel pigmento in modo che questo possa riflettere la luce evidenziando le curve nella carrozzeria, e cambiando, nel contempo, la percezione della luce e dell’ombra a seconda dell’angolazione. Il blu marino per la capote evidenzia come i designer siano riusciti a mantenere i tratti distintivi della LC coupé su una scoperta.

L’interno diventa protagonista

Su una cabrio l’abitacolo è esposto agli sguardi, per cui il lavoro dei responsabili del design è stato quello di coniugare le curve sinuose dell’esterno con quelle sofisticate dell’interno garantendo una soluzione di continuità. Così, la Regatta Edition, sfoggiando una combinazione di blu scuro e bianco, e sfruttando quest’ultimo come colore dominante, e quindi per i rivestimenti interni dei montanti anteriori, il volante (incluso il pad centrale) e il rivestimento del padiglione, ha fatto centro. Osservando a fondo l’abitacolo inoltre, si nota come il cruscotto, i pannelli delle portiere ed i sedili in pelle traforata, siano stati arricchiti da elementi blu.

Pochi esemplari per antipare la LC Convertible

La produzione della Lexus LC Convertible Regatta Edition sarà limitata ad un numero ridotto di esemplari, mentre la sorella più “convenzionale” arriverà nel periodo autunnale.

