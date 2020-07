Nuova Cupra Ateca 2020: il restyling del SUV sportivo

La Casa spagnola svela la versione aggiornata del SUV sportivo di medie dimensioni forte di ben 300 CV.

Dopo la presentazione del restyling dedicato alla Seat Ateca, anche Cupra – brand sportivo nato da una costola della Casa di Martorell – ha svelato immagini e caratteristiche ufficiali dell’aggiornamento dedicato alla versione ad alte prestazioni del SUV spagnolo. La nuova Cupra Ateca 2020 riceve le medesime novità estetiche e tecnologiche che abbiamo potuto apprezzare sulla versione targata Seat, mentre sotto il cofano continua a ruggire il potere propulsore 2.0 litri TSI da 300 CV, abbinato alla trazione 4Drive e al cambio DSG.

Look specifico

Il restyling ha interessato anche le dimensioni della vettura che sono cresciute di un 1 cm in lunghezza, mentre l’altezza è diminuita di 2 mm. Tra le novità estetica spiccano i nuovi gruppi ottici incastonati nel paraurti e le inedite prese d’aria che regalano alla vettura un aspetto decisamente aggressivo. La vista laterale mette in evidenza gli inediti cerchi da 19 pollici con inserti in bronzo da cui si intravedono le pinze dei freni firmate Brembo. Osservando la zona posteriore della vettura si apprezzano gli aggressivi quattro scarichi realizzati dagli specialisti dell’Akrapovic, in grado di regalare un sound unico e coinvolgente.

Interni tecnologici

All’interno dell’abitacolo troviamo sedili sportivi ad alto contenimento inediti nuovo design dei sedili e due tipi di ambiente interno, di cui uno battezzato “Petrol Blue”. Non manca la strumentazione 100% digitale Digital Cockpit e il sistema di infotainment con display da 9,2 pollici incastonato al centro della plancia. L’offerta dei sistemi ADAS è stata arricchita con l’introduzione dei seguenti dispositivi: Pre-Crash Assist, del Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), del Travel Assist, dell’Emergency Assist e del Side and Exit Assist.

Cuore da 300 CV

Resta invariato l’ottimo propulsore a benzina 2.0 litri TSI, in grado di scaricare sulla trazione integrale 4Drive la bellezza di 300 CV e 400 Nm di coppia massima, gestiti dal cambio a doppia frizione DSG. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la Cupra Ateca brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi.

