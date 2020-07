Dacia Spring: svelati i brevetti del modello low cost elettrico

I brevetti diramati in rete ci offrono una serie di interessanti informazioni sulla futura elettrica low cost targata Dacia.

L’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi punta sull’elettrico low cost cercando di ingolosire quella grossa fetta di clientela che subisce il fascino delle auto a zero emissioni, ma ancora resta titubante verso un eventuale acquisto, proprio a causa dei costi elevati di questo tipo di modelli. Dopo aver rivoluzionato il segmento dei SUV con la Duster, Dacia si prepara a dare una “forte scossa” al settore delle auto a zero emissioni con la futura Spring, modello sviluppato appositamente per l’Europa e basato sulla citycar a zero emissioni Renault K-ZE City, dedicata esclusivamente al mercato cinese

Arriverà nel 2021

Attesa nel Vecchio Continente nel 2021, la Dacia Spring è stata anticipata dalla omonima concept car, considerata molto vicina al futuro modello di serie. A dimostrazione di ciò arrivano i brevetti della vettura, diramati in rete da fonti sconosciute.

Compatta e leggera

La Dacia Spring vanta una lunghezza di circa 3,75 metri, una larghezza di 1,58 metri e un’altezza di 1,48 metri, mentre il passo raggiunge 2,42 metri. L’ago della bilancia si ferma sotto la fatidica soglia dei 1.000 kg, mentre il vano bagagli vanta una capacità di 300 litri.

200 km di autonomia

La nuova Spring sfrutterà un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia di circa 200 km, secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Il prezzo più basso del mercato

Il punto di forza dell’elettrica Dacia sarà comunque il prezzo che si preannuncia il più basso rispetto alle altre concorrenti a zero emissioni. E’ancora presto per parlare di una cifra precisa, ma considerando che la Renault K-ZE City viene venduta in Cina ad un prezzo di partenza di circa 8.000 euro, è lecito pensare che la Spring potrebbe essere proposto ad un listino di lancio di circa 12-15mila euro, considerando i più elevati standard di sicurezza che devono vantare le auto distribuite in Europa.

Dacia Duster TCe 100 ECO-G 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +108