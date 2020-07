Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept: arriva il poderoso V8 HEMI

La nuova Concept viene equipaggiata con il potentissimo V8 HEMI da 6.4 litri in grado di sviluppare 440 CV e 610 Nm di coppia.

La Jeep Wrangler è senza ombra di dubbio uno dei modelli culto dell’off road americano, grazie alla sua immagine iconica e alle sue doti fuoristradistiche decisamente al Top. Questo inossidabile modello viene ora declinato dal Costruttore yankee nell’inedita versione Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept, chiamata ad anticipare un modello di serie a dir poco estremo.

V8 HEMI da 440 CV

La caratteristica principale della nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept si nasconde sotto il cofano, dove batte un poderoso propulsore V8 HEMI, simbolo della potenza a “Stelle e strisce”. Parliamo di un otto cilindri aspirato da 6.4 litri, in grado di sviluppare una potenza di ben 440 CV e una coppia massima che raggiunge i 610 Nm.

Nonostante la massa non indifferente del Wrangler, questo motore promette prestazioni superlative, riassumibili in uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in circa 5 secondi. L’unità HEMI è gestita da una trasmissione automatica a otto rapporti, abbinata ad un riduttore Select-Trac con rapporto finale 3.73.

Off-road dura e pura

Questa speciale Jeep può contare su: trazione integrale permanente e assali rinforzati Dana 44 con autobloccanti Tru-Lok a controllo elettronico, mentre gli pneumatici off road da 37” avvolgono cerchi in lega da 17 pollici.

Dotazione specifica

Il Wrangler Rubicon 392 Concept vanta una dotazione specifica sviluppata dalla divisione “Jeep Performance Parts” che include: assetto rialzato di 2 pollici, paraurti tubolari, protezioni sottoscocca, verricello elettrico, ammortizzatori FOX e scarico con valvole attive. Dal punto di vista estetico spicca la livrea esterna Granite Crystal, i sedili rivestiti in pelle Red Rock, il volante sportivo, e il tetto Sky One-Touch.

