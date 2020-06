Lexus LC Coupé: svelate le novità del Model Year 2021

L’aggiornamento dedicato alla Gran Turismo nipponica ha riguardato esclusivamente il miglioramento del corredo tecnico della vettura.

Lexus aggiorna la LC Coupé con una serie di novità che verranno proposte nella versione Model Year 2021 della Gran Turismo giapponese. L’aggiornamento dedicato alla Lexus LC Coupé porta in dote una serie di interessanti novità tecniche, mentre l’estetica della vettura rimane pressoché invariata.

Nuove sospensioni

Tra le novità più interessanti che caratterizzano la LC Coupé MY 2021 spicca l’adozione di un sistema di sospensioni rivisto: quelle anteriori offrono adesso una corsa più lunga, mentre sia davanti che dietro è stata ottimizzata la rigidità dei finecorsa per offrire una maggiore fluidità di guida. Per rendere la vettura più agile sono state ridotte le masse non sospese di circa 10 kg tramite l’uso di bracci inferiori in alluminio, mentre le molle elicoidali sono state realizzate utilizzando un nuovo materiale ad alta resistenza. In fine si è optato per barre antirollio cave più leggere e rigide.

Sterzo più preciso e frenata vigorosa

La dinamica della vettura è stata ulteriormente ottimizzata grazie ad interventi mirati allo sterzo, il quale è stato dotato di ulteriori rinforzi e collegamenti supplementari, senza dimenticare gli aggiornamenti software dedicati all’asse sterzante posteriore e al servosterzo elettrico. Per migliorare gli spazi di frenata, i tecnici Lexus ha scelto di utilizzare pastiglie più grandi con un coefficiente di attrito maggiore, rimane invece invariato l’uso dei dischi ventilati morsi da pinze monoblocco di alluminio.

Cambio rivisto

Per quanto riguarda la parte meccanica della vettura, si è deciso di migliorare la risposta del poderoso motore V8 5.0 litri da 477 CV intervenendo sul cambio automatico Direct Shift a 10 marce. Non è stata nemmeno tralasciata un’ottimizzazione del sistema Multi Stage Hybrid della LC 500h, dotato ora di un inedito controllo della batteria che ha permesso di ottenere una coppia più elevata e un’accelerazione decisamente più vigorosa.

