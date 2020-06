Nuova Citroen C4 2020: prime immagini e informazioni ufficiali

La nuova generazione del crossover francese sarà declinata anche in una versione 100% elettrica battezzata Citroen ë-C4.

La presentazione in anteprima mondiale è stata fissata per il prossimo 30 giugno, ma come sempre più spesso avviene nel mondo dell’automotive, il debutto della nuova generazione della Citroen C4 è stato anticipato dalla pubblicazione in rete di alcune immagini ufficiali che ritraggono l’inedito modello.

Attesa sul mercato nel 2021, l’erede dell’attuale C4 Cactus si presenta come un crossover di segmento “C” caratterizzato da un design senza dubbio fuori dagli schemi che strizza l’occhio alle coupé. La novità più succulenta però riguarda però l’introduzione di una versione 100% elettrica chiamata con il nome non convenzionale “Citroen ë-C4”. Come accennato in precedenza, la nuova C4 sfoggia un design originale, moderno e fuori dagli schemi, capace di abbinare alcuni tratti estetici di una hatchback con quelli di un SUV-Coupé. L’abitacolo è decisamente hi-tech, frutto di una ricetta che mescola in maniera esemplare confort, connettività e intrattenimento.

La vettura promette infatti di offrire una guida piacevole e rilassata, grazie all’uso delle sofisticate sospensioni dotate del sistema “Progressive Hydraulic Cushions” e dei sedili Advanced Comfort. La guida di tutti i giorni viene semplificata grazie all’uso di numerosi dispositivi come ad esempio la strumentazione digitale, lo schermo display touch a sbalzo, l’Head-up Display e vari dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Come accennato in precedenza, la gamma di propulsori, oltre ad offrire unità termiche benzina e diesel, sarà arricchita da una motorizzazione 100% elettrica che equipaggerà la già citata Citroen ë-C4.

Nuova Citroen C4: foto spia sulla neve Vedi tutte le immagini +14