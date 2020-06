Nuova Nissan Rogue: la nuova generazione svelata in USA

Ancora non è chiaro se la nuova generazione della Rogue anticiperà come da tradizione il debutto in Europa della X-Trail.

Nissan ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova generazione della Nissan Rogue, SUV di grandi dimensioni studiato per il mercato nordamericano che di solito veniva proposto in Europa con il nome di X-Trail. Questa volta però le cose potrebbero andare diversamente, infatti non è ancora chiaro se la terza generazione della Rogue si “trasformerà” – come da tradizione – nella quarta generazione della Nissan X-trail distribuita nel Vecchio Continente, considerando l’alone di mistero che il costruttore tedesco sta mantenendo sulla sua strategia commerciale.

Look inedito ispirato alla Juke

La nuova Nissan Rogue porta in dote l’ultimo linguaggio stilistico della Casa nipponica inaugurato con la piccola Juke. Sul frontale spicca l’imponente mascherina V-Motion cromata che separa gli inediti gruppi ottici suddivisi su due livelli. La vettura sfoggia dimensioni leggermente più contenute rispetto alla versione che sostituisce, toccando ora una lunghezza totale pari a 4,648 mm (- 38 mm). Grazie all’uso di una nuova piattaforma, la Rogue avrà però un’abitabilità generosa, mentre il livello di personalizzazione della vettura prevede per la prima volta nella storia di questo modello la possibilità di optare per nuove livree esterne bicolore.

Interni lussuosi

Anche l’abitacolo riceve numerosi cambiamenti e migliorie, puntando su materiali e finiture lussuose e curate. La strumentazione 100% digitale sfrutta un display da 12,3 pollici, mentre la console centrale ingloba uno schermo touch da 9 pollici che permette di controllare numerose funzioni, compre se quelle dedicate alla connettività wireless per smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Sulla console centrale troviamo il comando digitale della trasmissione e il pomello rotante del Vehicle Motion Control che permettono di gestire la motricità del veicolo, in particolare quando si affronta la guida in fuoristrada. Le versioni della Rogue dotate di trazione integrale possono infatti contare su cinque differenti modalità di guida: Off-road, Snow, Standard, Eco e Sport.

Sicurezza elettronica

La dotazione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) risulta decisamente completa grazie alla presenza del pacchetto Nissan Safety Shield 360 che può essere abbinato al pacchetto ProPilot Assist. La Rogue può inoltre contare su un livello di dispositivi degni di una ammiraglia come il climatizzatore trizona (gestibile anche in remoto), i sedili anteriori Zero Gravity, l’head-up display a colori con diagonale di 10,8 pollici, il portellone posteriore ad apertura elettrica e il sistema Intelligent Key.

Meccanica

La nuova Nissan Rogue verrà distribuita in America esclusivamente con il motore quattro cilindri 2.5 benzina aspirato e-VTC da 181 CV con cambio automatico che potrà essere abbinato alla trazione anteriore o a quella integrale, quest’ultima dotata di frizione elettroidraulica in grado ripartire in maniera più rapida la coppia tra gli assi.

