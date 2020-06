Skoda Octavia Scout 2020: al debutto la terza generazione

La Casa ceca propone una nuova generazione dell’apprezzata wagon ispirata al mondo dell’off road.

Skoda allarga la gamma della nuova generazione della Octavia con l’introduzione della variante Scout. Basata sulla versione wagon della media della Casa Ceca, la nuova Skoda Octavia Scout sfoggia look chiaramente ispirato al mondo dei crossover e più in generale dell’off-road.

Strizza l’occhio all’off-road

Dal punto di vista estetico, la quarta generazione della Octavia Scout sfoggia passaruota in plastica non verniciata, skid plate posizionati all’estremità inferiore dei fascioni paraurti per proteggere il sottoscocca, cerchi in lega specifici da 18 pollici (optional quelli da 19), barre portatutto e calotte degli specchietti laterali in argento. Non manca inoltre un assetto rialzato di ben 15 mm che, abbinato alla trazione integrale, permette di affrontare in tranquillità anche degli sterrati leggeri. All’interno dell’abitacolo troviamo invece gli inserti specifici alla base della plancia, i rivestimenti dei sedili in tessuto traspirante ThermoFlux, la pedaliera in metallo e le impunture in color marrone dedicate alla personalizzazione di volante, bracciolo centrale e plancia.

Comoda e versatile

Lunga 4.703 mm (+16 mm rispetto alla precedente versione) e larga 1.829 mm (+15 mm), la Scout offre un abitacolo spazioso che permette di ospitare comodamente fino a cinque persone, mentre la capacità minima del bagagliaio tocca ora i 640 litri. Queste caratteristiche rendono la vettura ideale per il divertimento, il tempo libero e per le faccende quotidiane, come fare la spesa o trasportare oggetti ingombranti. Non passa inoltre inosservata la possibilità di trainare fino a 2.000 kg se si opta per la versione equipaggiata con il 2.0 litri TDI.

Tante motorizzazioni

Per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni, l’offerta della Octavia Scout mette a disposizione le seguenti motorizzazioni:

Benzina

1.5 litri TSI 150 CV manuale 6 rapporti

1.5 litri e-TEC mild hybrid DSG 7 rapporti

2.0 litri TSI 190 CV DSG 7 rapporti

Diesel

2.0 litri TDI 115 CV manuale 6 rapporti

2.0 litri TDI 150CV DSG 7 rapporti

2.0 litri TDI 190 CV DSG 7 rapporti

I propulsori più potenti (2.0 TSI 190 CV, 2.0 TDI 150 CV e 2.0 TDI 200 CV) saranno offerti con la sola trazione integrale 4×4 a controllo elettronico.

Prezzi

I listini della nuova Skoda Octavia Scout saranno comunicati ufficialmente nel corso della prima settimana di luglio.

Nuova Skoda Octavia Scout 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5