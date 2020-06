Nuova Opel Mokka: svelati dettagli inediti del SUV compatto

Il nuovo crossover della Casa del Fulmine sbarcherà nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno.

La Casa del Fulmine si prepara all’imminente presentazione ufficiale della nuova Opel Mokka, stemperando l’attesa con la pubblicazione di video e immagini teaser che anticipano l’inedito look del SUV tedesco. Dopo la presentazione ufficiale, il nuovo crossover della Casa del Fulmine sbarcherà nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno.

Debutta il nuovo linguaggio stilistico

Dal punto di vista estetico, la nuova Mokka (il nome rinuncia all’attuale X finale) sfoggerà un frontale dal design totalmente ridisegnato che si distinguerà per la nuova calandra denominata Opel Vizor che si unisce in un unico elemento alla suggestiva firma luminosa dotata di tecnologia LED.

Cockpit 2.0

Il nuovo modello porterà in dote altre novità, a partire dall’innovativo cockpit digitale battezzato Opel Pure Panel, caratterizzato da un ridotto numero di pulsanti fisici. La plancia di inedita generazione sfoggerà nuovi ed ampi display che si estendono orizzontalmente, studiati per fornire le informazioni di guida e per gestire la maggior parte delle funzioni della vettura.

Sarà anche elettrica

La nuova Mokka rappresenterà per Opel una vera e propria svolta stilistica, infatti le novità estetiche che potremmo ammirare su questo modello saranno man mano di ispirazione a tutta la futura gamma del Costruttore tedesco passato di recente nell’orbita del Gruppo PSA. Dal punto di vista meccanico, la nuova Opel Mokka sarà proposta con una gamma completa di propulsori benzina e diesel, non mancherà inoltre una variante 100% elettrica.

