Nuova Lexus IS: rimandato il debutto

La nuova berlina della Casa giapponese doveva essere presentata domani e non arriverà in Italia

La Lexus IS è una berlina interessante che nelle diverse generazioni ha rappresentato un’alternativa valida alle concorrenti premium teutoniche, ma adesso, con il nuovo modello, non arriverà sul mercato italiano. Intanto, la presentazione online, prevista per domani, è saltata, forse a causa di questo momento d’incertezza generale dovuto alla pandemia ed alle proteste per quanto accaduto in America. Nel frattempo è apparso un teaser del posteriore.

Una firma luminosa esalta la vista posteriore

Quello che si evince dall’immagine diffusa è una firma luminosa a LED che parte dal basso, sale verso il centro, ed enfatizza l’aspetto sportivo dell’auto mediante una soluzione di continuità. Si nota anche un estrattore che spunta nella parte bassa e sottolinea la presenza di un paraurti dal taglio dinamico. Per il resto il design dovrebbe essere influenzato da quello della LS, anche se la IS si è contraddistinta sempre per delle soluzioni stilistiche originali e intriganti.

Ibrida e hi-tech

Chiaramente, come vuole la tradizione del Brand, è molto probabile che sotto il cofano ci sia una motorizzazione ibrida, ma dei rumors annunciano anche la possibile presenza di un V6 da 420 CV. In attesa di saperne di più è quasi scontato che il sistema d’infotainment subisca un upgrade così come gli ADAS che, generazione dopo generazione, diventano sempre più numerosi ed efficaci.