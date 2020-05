BMW: arriva un altro teaser della nuova Serie 4 Coupé

Verrà mostrata in anteprima il 2 giugno nel corso di un evento in streaming dove si potrà ammirarla nella sua veste definitiva

Per vederla nella sua totalità bisognerà attendere il 2 giugno, quando verrà svelata online, in streaming, come vuole la moda del momento innescata dal corona virus, ma intanto ecco che è arrivato un nuovo teaser della BMW Serie 4 Coupé di nuova generazione. Un’immagine che mostra poco ma è molto significativa.

Confermata la grande griglia

Se c’è un particolare che balza all’occhio è la grande calandra anteriore, il “Doppio Rene” per gli appassionati e per gli addetti ai lavori, che ha raggiunto dimensioni decisamente importanti riproponendo in pratica quanto era stato anticipato dal concept della vettura in questione.

L’aumento esponenziale di questo dettaglio stilistico è arrivato con la X7, una vettura dalla mole importante, e colpisce ancora di più su questa sportiva che non rinuncia ad una certa eleganza. La carrozzeria non dovrebbe avere altri dettagli oversize, ma presentare il consueto equilibrio di questo modello, il quale ha ereditato il testimone da quella che era la Serie 3 Coupé.

Motori ripresi dalla Serie 3

Per quanto riguarda le unità che la Serie 4 completamente rinnovata dovrebbe ospitare sotto il cofano, queste dovrebbero essere speculari a quelli che spingono la Serie 3, compresi i motori dotati del sistema mild hybrid. Infatti, c’è stata una conferma da parte del Costruttore della presenza sulla Serie 4 Coupé del 6 cilindri con alimentazione ibrida da 374 CV che sarà presente sulla prestante M440i. Per gli altri propulsori sportivi la vettura bavarese attingerà, con ogni probabilità, alle motorizzazioni dei SUV sportivi X3 M ed X4 M.

