Citroen: una nuova berlina premium in arrivo nel 2021

La Casa francese è a lavoro per realizzare una erede della Citroen C6 basata sulla piattaforma EMP2 utilizzata anche dalla Peugeot 508 e dalla DS 9.

Dopo essersi concentrata negli ultimi anni nella produzione di SUV e crossover, Citroen vuole tornare nel segmento delle berline di lusso con un modello tutto nuovo che verrà lanciato su numerosi mercati internazionali entro la fine del 2021.

Basata sulla piattaforma EMP2

L’inedita ammiraglia della Casa del Double Chevron sarà quindi l’erede spirituale della non troppo fortunata Citroen C6, mentre dal punto di vista tecnico sfrutterà la piattaforma EMP2 del Gruppo PSA utilizzata già dalle “cugine” Peugeot 508 e DS 9. L’inedita berlina di rappresentanza del Costruttore transalpino punterà molto sull’elevato confort offerto ai suoi occupanti, sull’uso di moderne e sofisticate tecnologie – tra cui troveremo le ultime evoluzioni dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) – senza dimenticare l’uso di finiture e materiali lussuosi. Per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni, la nuova berlina francese vanterà un’ampia gamma di motorizzazioni diesel e benzina, inoltre non mancheranno le versioni elettrificate, tra cui troveremo una o più varianti ibride e una 100% elettrica che verrà proposta in un secondo momento per il mercato cinese.

Look e caratteristcihe specifiche per ogni mercato

L’amministratore delegato di Citroën, Vincent Cobée, ha dichiarato che l’inedito modello vanterà un look specifico a secondo del mercato in cui verrà distribuito, con l’obiettivo di soddisfare i gusti della clientela locale. L’aspetto estetico non sarà l’unica caratteristica che sarà adattata al paese di vendita, infatti questa world car avrà sospensioni, allestimenti, sistemi di sicurezza e dotazioni specifiche per ogni mercato. Il livello di personalizzazione non si ferma qui, perché l’architettura modulare EMP2 permetterà anche di variare la lunghezza del passo, in modo da offrire in alcuni mercati (Cina fra tutti) una versione più lunga, comoda e spaziosa.

