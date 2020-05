Hyundai: il primo teaser della nuova Santa Fe

Un’immagine del frontale svela parte delle forme del nuovo SUV della Casa coreana pronto ad aggredire il mercato

La Hyundai ha decisamente fatto centro con la Santa Fe, una vettura a ruote alte apprezzata dagli automobilisti europei tanto da essere il modello più longevo della storia del brand coreano nel Vecchio Continente. Adesso è arrivata la prima immagine della vettura di nuova generazione, un teaser che mostra il frontale dall’aspetto particolarmente accattivante e aggressivo.

Una grande bocca e firme luminose originali

Quello che si evince di questa vettura che fa del design e della tecnologia i suoi punti di forza è che l’aspetto si presenta decisamente caratteristico ed originale. Insomma, sarà veramente difficile scambiarla per un altro SUV, già dalla calandra si percepisce il suo carattere spiccato, con un’apertura che attraversa tutto il frontale e si interseca con il prolungamento dei gruppi ottici anteriori. Quest’ultimi sono a LED, e sono sottili, in contrapposizione con l’ampiezza della calandra, e si estendono verso il basso come dei canini pronti a mordere la strada.

Una forma che nasconde tanta tecnologia

Sotto l’aspetto avveniristico ed originale la Santa Fe di nuova generazione nasconde una gamma di motori elettrificati, non a caso sarà disponibile nelle varianti ibrida ed ibrida plug-in, alla spina, per fare il pieno di energia ed alimentare una batteria del motore elettrico più potente anche da casa o utilizzando le apposite colonnine. Ovviamente, questa tecnologia presuppone l’arrivo di una nuova piattaforma adeguata ai tempi e compatibile con le nuove soluzioni tecniche, ma anche garante di migliori performance a livello di handling e tenuta di strada.

Arriverà ad ottobre

Per adesso non si conoscono ulteriori dettagli della vettura, ma il periodo del suo arrivo è ormai noto: ottobre 2020. Attendiamo nuove informazioni che arriveranno, come è stato divulgato dalla Casa, nel corso delle prossime settimane.

