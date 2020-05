Citroen C5 Aircross: debutta sul mercato la serie speciale C-Series

La nuova serie speciale dedicata al SUV francese potrà essere ordinata a partire dal prossimo primo di giugno.

Citroen ha svelato immagini e caratteristiche ufficiali della nuova Citroen C5 Aircross C-Series, allestimento speciale del SUV francese che potrà essere ordinato a partire dal prossimo primo di giugno. Dopo essere stata proposto sui modelli C3, C3 Aircross e C4 Cactus, questa serie speciale debutta anche sull’ammiraglia a ruote alte della Casa del Double Chevron che guadagna un look specifico e una dotazione di serie particolarmente ricca e completa.

I dettagli si tingono di rosso

Dal punto di vista estetico, la C5 Aircross C-Series si distingue per alcune finiture esterne offerte nella tinta Anodised Deep Red, come ad esempio la cornice degli Airbump, quella dei paraurti anteriori e le barre del tetto. Tra le varie livree disponibili troviamo anche la nuova colorazione bi-color con tetto nero, mentre per quanto riguarda il livello di personalizzazione dell’abitacolo, spiccano i nuovi accostamenti dedicati ai sedili e alla plancia che riprendono le medesime tonalità degli esterni.

Dotazione ricca

LA serie speciale si posiziona esattamente a metà tra gli allestimenti Feel e Shine e porta in dote una dotazione di accessori piuttosto ricca e completa. Tra i vari accessori e dispositivi offerti troviamo l’infotainment Connect Nav con display touch incastonato nella console centrale e il pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida “Drive Assist Pack”. Quest’ultimo include il monitoraggio dell’attenzione del guidatore, l’avviso anti-collisione, i proiettori abaglianti adattivi, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo (con funzione stop&go sulle varianti automatiche).