Chiron Pur Sport: la Bugatti che sa andare di traverso

Riprendono i collaudi della più specialistica delle Bugatti che ha un prezzo base di 3 milioni di euro e delle specifiche per la guida in pista

La Bugatti non vuole essere solamente veloce, ma anche estremamente efficace nella guida in pista, per questo ha realizzato la Chiron Pur Sport: più leggera di 50 kg, con un’aerodinamica estrema, nella quale spicca la grande ala posteriore, ed un assetto specifico per via di ammortizzatori più rigidi del 65% all’avantreno e del 33% al retrotreno. Nel pacchetto di modifiche rientrano anche gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R ed un cambio con marce più corte, un aggiornamento che ha comportato anche un adattamento del motore.

Potenza mostruosa per guidare anche di traverso

Il W16 della Bugatti Chiron Pur Sport respira avidamente con 4 turbo e sprigiona una potenza di 1.500 CV ed una coppia di 1.600 Nm. Numeri interessanti, che consentono anche di adottare una guida sporca, con tanto di derapate di potenza, come dimostrano le foto della gallery, grazie alla possibilità di selezionare la nuova modalità di guida ESC Sport+. Una rivoluzione? No, un’evoluzione di un’hypercar che non vuole far parlare di sé solamente per la velocità massima.

I test sono fondamentali prima che l’auto arrivi in produzione

Con queste premesse e con dei nababbi pronti a staccare assegni indicibili per i comuni mortali, i test di preproduzione sono indispensabili al fine di realizzare un prodotto tremendamente efficace. Così, i collaudi proseguono senza sosta sulla pista di Bilster Berg, in Germania, dove l’auto si trova impegnata ad affrontare anche dei saliscendi con 70 metri di dislivello. D’altra parte, con un prezzo base di 3 milioni di euro, le 60 Bugatti Chiron Pur Sport dovranno essere perfette, quindi non è escluso che, prima di essere consegnate ai loro facoltosi clienti, i prototipi calcheranno il sacro asfalto del vecchio Nurburgring affrontando per innumerevoli tornate gli oltre 20 km del leggendario circuito teutonico.

