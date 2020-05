Hyundai: il prototipo della nuova i20 N in azione sul lago ghiacciato

L’inedita variante sportiva della citycar coreana svela anche alcuni suoi dettagli estetici durante i difficili test invernali svolti in Lapponia.

Hyundai è a lavoro per sviluppare la nuova i20 N, variante ad alte prestazioni della citycar della Casa coreana. A testimonianza di ciò, il costruttore di Seul ha diramato in rete due video ufficiali che immortalano un prototipo della vettura impegnato in un duro test invernale insieme ad altri modelli sportivi del marchio. I test sono stati effettuati nei pressi della suggestiva località svedese di Arjeplog, mentre come collaudatore è stato scelto niente di meno che Thierry Neuville, pilota ufficiale del team Hyundai WRC, chiamato appositamente per spingere al limite non solo la nuova i20 N, ma anche i bolidi i20 WRC e RM19, il tutto caratterizzato da in uno scenario completamente innevato.

Tre sportive danzano sul ghiaccio

Nel primo filmato si vede la vettura da rally i20 WRC uscire da un TIR e successivamente percorrere le strade buie della Lapponia, illuminando il tracciato con i proiettori montati sul cofano motore. Giunti all’alba, la vettura regala uno spettacolo mozzafiato affrontando le curve a gomito che si snodano lungo le foreste cariche di coltre bianca. Uno volta giunta sul lago ghiacciato parte il vero divertimento: la i20 WRC pilotata da Neuville squarcia il silenzio dell’artico con il rombo del suo motore, schizzando ad elevata velocità nella tundra. I fotogrammi successivi sono invece dedicati alla RM19 che si intraversa sulla strada alzando un’enorme nuvola di neve. Le inquadrature successive mostrano l’interno dell’abitacolo, dove il pilota di rally gestisce con maestria i pedali del prototipo Hyundai, disegnando ampie curve sul tracciato innevato. Alla fine del primo video Finalmente arriva il turno del prototipo della nuova Hyundai i20 N, opportunatamente camuffata per nascondere il suo aspetto definitivo. In questa parte è possibile intravedere anche alcuni dettagli estetici della vettura mentre attraversa a tutta velocità la distesa di neve.

Le sensazioni di guida descritte da Neuville

Nel secondo video troviamo nuovamente protagonista il muletto della i20 N che continua i suoi collaudi sulla neve. Le immagini vengono commentate da Neuville che cerca di descrivere cosa si prova al volante di queste tre vetture ad alto tasso emozionale.

“È un’auto davvero interessante” – ha commentato Neuville al volante della i20 N – Molto precisa e molto semplice da guidare. Il motore sale bene di giri e anche il sound è molto bello. Non vedo l’ora di guidare questa nel WRC!” Mentre a proposito della i20 WRC, il pilota ha affermato: “Le auto del Mondiale rally spingono davvero all’estremo, ogni dettaglio è studiato per ottenere la massima performance ed essere adattabile secondo gli stili di guida.”

