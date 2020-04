Nuova Opel Mokka: arriverà nel 2021 e sarà anche elettrica

La nuova generazione del SUV della Casa del Fulmine debutterà nella variante elettrica e sarà consegnata dall’inizio del 2021

La Opel Mokka è stata subito apprezzata dalla clientela della Casa del Fulmine e dal mercato per via delle dimensioni compatte, dello spazio interno, e del design. Adesso però, dopo un restyling che l’ha tenuta in gamma per diverso tempo, è arrivato il momento di dar vita ad una nuova generazione che perderà nella sua denominazione la X aggiunta con il facelift. Ad annunciarla un video teaser breve ma significativo.

Arriverà prima l’elettrica

L’aspetto interessante è che la prima a debuttare alla fine dell’anno, per poi essere consegnata alla clientela ad inizio 2021, sarà la versione elettrica, in seguito arriveranno altre motorizzazioni termiche, ma questa scelta sottolinea la svolta green della Mokka. Nel breve filmato di appena 24 secondi si vede un SUV compatto con tanto di camuffature verdi in stile vegetazione, che si muove in un ambiente con gli stessi colori alla stregua di un animale selvatico perfettamente mimetizzato nella giungla. Il K giallo sulla fiancata richiama il nome Mokka, lo stesso che poi viene svelato nel video. Ad un’analisi più attenta è possibile scorgere gli sbalzi ridotti ed uno stile fluido che si rifletterà in un abitacolo digitalizzato ma essenziale nel design per una maggiore praticità d’utilizzo.

Incarna lo spirito Opel del futuro

Il CEO Opel Michael Lohscheller in riferimento alla nuova Mokka ha spiegato: “ho seguito lo sviluppo del nuovo Mokka molto da vicino per due anni e mezzo e sono molto orgoglioso di questa nuova Opel, che sarà elettrica fin dal principio! Posso promettere che il nuovo Mokka sarà una delle vetture più entusiasmanti della nostra lunga storia! Questa seconda generazione mostra tutto ciò che Opel rappresenta oggi e rappresenterà in futuro, cambiando la percezione del nostro brand. I nostri ingegneri hanno ancora del lavoro importante da fare, ma non vedo l’ora di presentare presto il nuovo Opel Mokka”.

