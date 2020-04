BMW, registrato il nome X8: in arrivo il nuovo modello?

La denominazione registrata anticipa il nuovo SUV della Casa dell’Elica che dovrebbe basarsi sulla X7.

La BMW è in procinto di ampliare la gamma a ruote alte, con cosa? Beh con la X8 e con la X8 M, niente di più semplice a giudicare dalle nuove denominazioni depositate di recente all’ufficio brevetti in Germania. Come mai questa necessità? Ancora una risposta a cui è facile rispondere: per contrastare auto quali l’Audi Q8, la Mercedes GLE Coupé e la Porsche Cayenne Coupé.

Abito sportivo

Quindi, a giudicare dalla tipologia di veicolo è lecito immaginare un corpo vettura da SUV coupé ma anche un mezzo più ambizioso dell’attuale X6. Un’auto che dovrebbe nascere dall’attuale ammiraglia a ruote alte BMW, ovvero la X7, ma profondamente rivista nello stile e anche nell’abitabilità visto che è difficile immaginarla a 7 posti.

Oltre 600 CV per la X8 M

La supposizione che la X8 sia una vettura pensata anche per i più sportivi deriva dal fatto che è già prevista una variante M, la X8 M per la precisione, spinta con ogni probabilità da un V8 sovralimentato da 4,4 litri. I rumors parlano di oltre 600 CV per la più muscolosa versione Competition, una potenza che le consentirebbe di raggiungere performance decisamente importanti. Chiaramente la trazione integrale sarà indispensabile per tenere a bada questo potenziale, ma ci sarà anche un grande lavoro di elettronica per consentire ai fortunati guidatori di gestirne il potenziale prestazionale.

