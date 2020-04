Lister Stealth: il teaser del SUV estremo su base F-Pace

Il SUV da 670 CV si accende in un’atmosfera dark per regalare scariche di adrenalina anche da fermo

Sessanta secondi, un minuto di pura adrenalina, è quanto trasmette il video realizzato per annunciare la nascita della Lister Stealth, una vettura a ruote alte dal carattere da dura che nasconde sotto il cofano un V8 vecchia scuola andando completamente in controtendenza con le tante proposte elettriche dell’ultima ora.

Deriva dalla Jaguar F-Pace SVR

In un box con poca luce, avvolta dal fumo, e pronta per scendere in pista, la Lister Stealth mostra linee che richiamano decisamente quelle della Jaguar F-Pace SVR. Infatti, è proprio da questo SUV sportivissimo che nasce il progetto del Costruttore inglese, capace di rendere ancora più estrema la vettura del giaguaro. Il taglio dei fari, la calandra, sono elementi tipici della sportiva di Conventry, ma il paraurti appare ancora più muscoloso, ci sono dei dettagli verdi che spiccano nella livrea nera, mentre dietro sono i quattro terminali di scarico a contorno dell’estrattore a rubare la scena. La Stealth fa sentire la sua voce e svela la sua natura facendo gorgogliare il cattivissimo V8.

Un “cuore” da muscle car

Sotto il cofano non c’è un motore elettrico, nemmeno una power unit ibrida, ma un V8 da 5 litri che non scende a compromessi e sfrutta un compressore volumetrico per fare arrivare la potenza a ben 670 CV: un valore superiore di 120 CV rispetto ai 550 CV del modello originale. Con questi numeri non stupisce la velocità massima superiore agli altri SUV sul mercato, ovvero 320 km/h. Insomma, una supercar in piena regola ma a ruote alte. Chiaramente, questo dato riflette anche il passato agonistico della Lister che con la Storm riusciva mettersi dietro i mostri sacri dell’automobilismo.

