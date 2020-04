Cadillac CT4-V e CT5-V: in arrivo l’allestimento Blackwing

La versione sportiva delle due berline americane sarà presto declinata in un nuovo allestimento dal carattere “racing”.

Cadillac, nobile marchio premium della galassia General Motors, si prepara a lanciare sul mercato il nuovo allestimento top di gamma “Blackwing”, dedicato ai modelli sportivi della Casa americana appartenenti alla gamma “V”. I primi due modelli dell’offerta Cadillac ad essere declinati nel nuovo allestimento saranno la CT4-V e la CT5-V che oltre ad essere prodotte in tiratura limitata, riceveranno una connotazione marcatamente più sportiva, studiata anche per offrire il massimo divertimento in pista.

Per il momento il costruttore yankee si è limitato a svelare il nuovo badge che identifica la nuova serie speciale accompagnato da alcune immagini che ritraggono le due vetture completamente camuffate mentre effettuano alcuni collaudi in pista.

La meccanica e i propulsori che caratterizzeranno le nuove CT4-V e CT5-V Blackwing sono avvolte nel mistero più assoluto: secondo indiscrezioni è possibile un potenziamento dei 2.7 turbo da 320 CV e del V6 3.0 biturbo da 360 CV che equipaggiano rispettivamente le due vetture, ma non viene escluso a priori l’utilizzo di un inedito propulsore. Certe invece le modifiche all’assetto, coadiuvato dall’elettronica che si aggiungerà probabilmente a qualche interessante novità aerodinamica.

