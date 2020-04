Lexus LC coupé 2021: i dettagli del restyling

La Lexus LC guadagna una serie di novità tecniche e tecnologiche volte a migliorare la fruibilità della vettura e il divertimento alla guida.

Lexus ha svelato i primi dati correlati dalle immagini ufficiali dell’aggiornamento di metà carriera dedicato alla LC, affascinante e lussuosa Gran Turismo caratterizzata da un look originale e da soluzioni tecniche di primo livello. A tre anni dal suo debutto, la Lexus LC guadagna quindi nuove personalizzazioni di sicuro effetto e una serie di novità tecniche e tecnologiche volte a migliorare la fruibilità della vettura e il divertimento alla guida offerto da questa sportiva ibrida.

Nuove livree e infotainment aggiornato

Dal punto di vista estetico, la LC può essere personalizzata con le nuove livree esterne denominate Cadmium Orange e Nori Green Pearl, a cui si aggiungono anche le varianti bicolore. L’abitacolo, lussuoso e tecnologico, sfoggia gli inediti rivestimenti in pelle Flare Red, mentre l’impianto di infotainment può contare su un nuovo display da 10,3 pollici e che permette di gestire la connettività per smartphone compatibile con Android Auto, Apple Car Play e l’assistente virtuale Alexa.

Cura dimagrante e handling ottimizzato

La nuova LC riceve una nuova collezione di cerchi in lega che misurano 20 e 21 pollici, mentre la massa della vettura è diminuita di 10 kg con l’utilizzo di nuovi componenti ultraleggeri per le sospensioni. Per offrire una guida più reattiva e coinvolgente, in particolare quando si affrontano le curve più allegre, è stata ottimizzata la taratura del reparto sospensioni ed è stata installata una nuova barra antirollio posteriore, senza dimenticare la presenza del sistema Active Cornering Assist, capace di gestire i freni delle ruote esterne per aumentare la tenuta di strada e ridurre al minimo il sottosterzo.

Trasmissione rivista e motore ibrido per l’Italia

La coupé targata Lexus continuerà ad essere distribuita in Italia esclusivamente nella versione LC 500h equipaggiata dal powertrain ibrido composto da un V6 3.5 litri accoppiato a due unità elettriche, capace di sviluppare una potenza complessiva di 359 CV e 348 Nm di coppia massima. In alcuni mercati esteri verrà proposta anche la variante LC 500 equipaggiata con un V8 5.0 litri da 471 CV e 540 Nm di coppia. Entrambe le motorizzazioni vengono equipaggiate con una trasmissione automatica CVT dotata di un software aggiornato per migliorare la risposta del propulsore nelle fasi di accelerazione.

