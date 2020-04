Mazda: arrivano le versioni 100th Anniversary Special Edition

L’allestimento in Giappone sarà disponibile per un anno, mentre per l’Italia non si conoscono i modelli a cui sarà destinato.

Ne è trascorso di tempo da quando la Mazda ha debuttato sul mercato con la R360, arrivata sulla scia del successo riscontrato dai veicoli a 3 ruote della Casa di Hiroshima. Da quel giorno sono passati ben 100 anni in cui il Brand giapponese si è distinto per la sua capacità di innovare e di migliorarsi fino a raggiungere i risultati attuali con modelli decisamente all’avanguardia. Così, per celebrare questo traguardo storico, ecco che il Marchio in questione propone l’allestimento 100th Anniversary Special Edition, che è stato svelato tramite il web, visto che doveva rappresentare una delle novità per il Salone di Ginevra rimandato a causa del Coronavirus.

Potrebbero arrivare in Italia

Al momento non è chiaro quali siano i modelli della gamma che potranno essere ordinati con questo allestimento sul mercato italiano, mentre in Giappone potranno fregiarsi di questa variante la 2, la 3, la CX-3, la CX-30, la CX-5, la CX-8, la 6, e le due tipologie della MX-5. Nel Sol Levante tutti questi modelli saranno disponibili in versione 100th Anniversary Special Edition fino a marzo 2021.

Tiratura limitata e colori specifici

Riprendendo una delle livree disponibili 100 anni fa per la R360, queste vetture, che appartenendo ad una serie limitata saranno costruite solo in un certo numero di esemplari, saranno caratterizzate da uno specifico abbinamento di colori. Infatti, l’esterno sarà proposto con la vernice perlata Snowflake White, mentre gli interni in pelle saranno bordeaux con tanto di badge e loghi disseminati nell’abitacolo. Inoltre, per la più accattivante della gamma, la MX-5, nella variante con soft top, la capote sarà realizzata nella colorazione Dark Cherry. In particolare, per la 2 posti questa variante, se legata ad un numero esiguo di unità disponibili, potrebbe rappresentare un must per gli appassionati.

