Aston Martin Valhalla: ecco il nuovo motore V6 ibrido

Aston Martin porta avanti lo sviluppo di un innovativo motore turbo V6 ibrido che andrà a equipaggiare la supersportiva Valhalla

Con la prospettiva di regalare delle prestazioni al vertice della categoria alla nuova supercar Valhalla (che uscirà nel 2022), Aston Martin ha annunciato lo sviluppo di un nuovo motore dotato di tecnologia ibrida. La Casa britannica ha deciso di rilasciare in anteprima alcuni dettagli di questa motorizzazione, che promette di essere davvero innovativa e di grande livello prestazionale. La nuova unità motoristica ha il nome in codice TM01 ed ha già effettuato una serie di test molto promettenti. Viene progettata e realizzata internamente da Aston Martin e sarà un V6 turbo di 3 litri di cilindrata abbinato a un sistema ibrido. Per il momento le specifiche riguardanti la potenza non sono state ancora rilasciate.

Soluzioni innovative

Questo motore, che per il momento non ha rivelato la sua effettiva potenza, ha però stupito gli addetti al settore per il peso complessivo: solamente 200 kg. Sulla Valhalla questo motore sarà montato in posizione centrale, e disporrà di un carter a secco per tenere il baricentro il più basso possibile. Ma non soltanto le prestazioni verranno esaltate, perché questa unità promette anche di essere piuttosto attenta all’inquinamento, essendo già pronta per essere immatricolata come Euro 7. Sicuramente questo nuovo sforzo ingegneristico sarà la base per molte future creazioni del marchio inglese che saranno ibride e ibride plug-in.

Le parole del CEO

Andy Palmer, Presidente Aston Martin e CEO del Gruppo, ha parlato così circa le prospettive del nuovo motore: “Investire in un propulsore a progettazione interna è un compito arduo, ma il nostro team si è dimostrato all’altezza della sfida. A tendere, questo motore sarà integrato in gran parte della nostra offerta, e le anticipazioni di quanto questo prodotto sarà in grado di raggiungere sono estremamente promettenti”.

Aston Martin Valhalla: motore ibrido V6 Vedi tutte le immagini +9