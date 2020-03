Audi RS3 ed RS3 Sedan: le foto spia

La compatta della Casa di Ingolstadt e la sua variante con il portellone sono state immortalate nei test sulla neve

E’ tempo di collaudi per la nuova Audi RS3, come si evince dalle foto spia che sono arrivate in redazione e che immortalano sia la variante a 5 porte che la versione berlina durante i test sulla neve. Due auto che mancavano in un panorama decisamente ricco in questa categoria dove diverse concorrenti si sono aggiornate.

Frontale cattivo e grandi scarichi al posteriore

In seguito al restyling l’Audi A3 è stata rivista seguendo le ultime tendenze del marchio, così anche la RS3 presenta un frontale decisamente aggressivo con un’ampia mascherina, ancora più affilata, prese d’aria più importanti, e l’immancabile splitter. Cambiano anche i fari con quelli anteriori più taglienti così come quelli posteriori. La berlina, immortalata per la prima volta, ha un aspetto più imponente per via del terzo volume. Non mancano dei passaruota allargati che indicano un ampliamento della carreggiata rispetto al modello convenzionale, mentre le ruote presentano delle coperture dalla spalla ribassata e lasciano intravedere dei dischi di grandi dimensioni con pinze dei freni di colore rosso. Completano la veste estetica due grandi scarichi al posteriore.

Sarà ancora a 5 cilindri

Esultano gli appassionati per via del motore a 5 cilindri che potrà avere una potenza superiore ai 400 CV della RS3 di precedente generazione, in modo da concorrere con la Mercedes Classe A 45 S che eroga 421 CV. La sportiva della Stella a Tre Punte ha un motore 2 litri mentre l’Audi avrà un più grande 2.5, mantenendo lo schema della RS3 che conosciamo. Ovviamente, il tema delle emissioni è importante, per cui l’hatchback e la berlina di segmento C dei Quattro Anelli potranno ridurre il quantitativo di Co2 ed NOx mediante l’adozione di un filtro antiparticolato. Ancora non sappiamo quando arriveranno sul mercato ma da quello che si vede nella gallery si tratta di vetture che sono alla fase finale dei test di preproduzione.