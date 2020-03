Porsche: la Taycan Cross Turismo debutterà in autunno

La vettura elettrica a ruote alte fa parte di un piano che porterà ad avere il 25% della gamma Porsche ad essere elettrificato

La Porsche va a gonfie vele tanto che nel 2019 le vendite hanno subito un incremento del 10% trascinate dal successo della Cayenne (+29%) e della Macan (+16%) ma anche la Taycan sta contribuendo con 15 mila veicoli venduti, visto che la metà delle 30 mila prenotazioni maturate nel corso dell’anteprima mondiale sono andate a buon fine.

Taycan Cross Turismo: arriva la versione country

In questo quadro estremamente positivo, che fa ben sperare i vertici dell’azienda anche in questo momento di stasi del mercato per via del Coronavirus, sono stati pianificati investimenti per 10 miliardi di euro ed è stata avviata l’assunzione per 2.000 tecnici specializzati. Infatti, entro il 2025 metà delle vetture Porsche in listino dovranno essere elettriche o ibride plug-in. Uno dei primi modelli di nuova generazione sarà la Taycan Cross Turismo, variante a ruote alte della prima elettrica della Casa tedesca, che arriverà sul mercato in autunno.

Sarà contraddistinta da protezioni del sottoscocca, assetto rialzato e quindi da un aspetto più selvaggio rispetto al modello da cui deriva. In realtà i rumors parlano anche di una variante wagon della Taycan, mentre è risaputo che la Macan passerà all’alimentazione esclusivamente elettrica e che nascerà sulla nuova piattaforma PPE realizzata in collaborazione con Audi. Non è chiaro quando arriverà sul mercato ma dovrebbe essere pronta per il 2022.

Le sportive dure e pure continueranno ad esistere

In base a quanto appreso, metà della gamma entro il 2025 potrà rimanere con il solo motore termico, e questo vuol dire che la Porsche consentirà alla clientela più tradizionalista e più sportiva di poter contare sui modelli iconici come le varianti più sportive della 911: le mitiche GT3 e GT3 RS. Forse più avanti potrebbe arrivare anche qualche versione ibrida della sportiva Porsche per antonomasia, ma ancora per qualche anno gli appassionati potranno godere dell’assenza di contaminazioni su queste auto dal fascino inarrivabile, almeno per le versioni più spinte.

