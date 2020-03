Skoda Scala Spider: i bozzetti ufficiali

Realizzata dagli studenti della Skoda Academy questa particolare concept verrà presentata ufficialmente il prossimo giugno.

La Skoda Scala, berlina due volumi di segmento “C” dall’aspetto tranquillo e robusto, si trasforma in un’accattivante e sportiva spider due posti grazie all’impegno e alla creatività degli studenti della Skoda Academy. Battezzata Skoda Scala Spider, questa “ardita” showcar è stata anticipata da alcune immagini teaser ufficiali che ci svelano l’ottimo lavoro di stile eseguito dai giovani designer appartenenti al vivaio del Costruttore ceco.

La hatchback della Casa di Mladá Boleslav è stata profondamente stravolta con l’obiettivo di realizzare una scoperta dotata di soli due posti, caratterizzata da un design decisamente sportivo e di sicuro effetto scenico. Non mancano infatti dettagli dal forte carattere “racing” come i generosi cerchi in lega da 19 pollici, il doppio scarico centrale e le due gobbe posteriori che richiamano quelle delle Porsche 911 Speedster.

L’abitacolo della vettura risulta invece decisamente più tradizionali degli esterni, riprendendo quasi tutti gli elementi che ritroviamo anche sulla versione di serie della Scala. Al centro della console spicca l’ampio display dedicato al sistema di infotainment, mentre davanti alla strumentazione 100% digitale troviamo un volante sportivo a tre razze, impreziosito da cuciture in contrasto di colore rosso.

Non è stata invece diramata nessuna informazione in merito alla meccanica che equipaggia la vettura, ma si tratta solo di avere un po’ di pazienza, perché la Scala Spider verrà svelata ufficialmente il prossimo giugno e siamo certi che in occasione di quell’appuntamento potremmo conoscere nuovi e succulenti dettagli su questa inedita sportiva.