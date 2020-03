La Cayman più estrema è stata fotografata prima del suo arrivo sul mercato e si mostra sempre più cattiva

Continuano i test invernali della nuova Porsche Cayman GT4 RS e arrivano nuove foto spia in redazione. Dalla gallery si possono notare dei cambiamenti rispetto ai precedenti avvistamenti avvenuti in pista, nell’impegnativo circuito del Nürburgring, nel mese di settembre dello scorso anno.

La prima cosa che balza all’occhio sono i cerchi monodado di nuovo disegno, mentre l’ala posteriore è la stessa utilizzata sulla GT4, ma il prototipo precedente aveva uno spoiler più grande, per cui non è chiaro se la GT4 RS avrà un elemento aerodinamico più importante della variante meno estrema. Nell’auto del test spiccano delle prese d’aria per il raffreddamento del motore che prendono il posto dei finestrini posteriori.

Dietro i sedili ci sarà il nuovo flat-six da 4 litri che fornirà una potenza ulteriore rispetto alla GT4 “normale”, i rumors dicono che la RS avrà circa 450 cavalli ma attendiamo informazioni ufficiali. A livello di cambio ci sarà sicuramente il PDK, ma gli appassionati sperano che la vettura in questione possa avere anche la trasmissione manuale per una guida vecchio stampo.

Porsche Cayman GT4 RS: le foto spia Vedi tutte le immagini +24