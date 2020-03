Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection: svelati i bozzetti della nuova serie limitata

Il costruttore britannico si prepara a svelare la nuova serie speciale con soli due posti sviluppata sulla convertibile Dawn.

Rolls Royce si prepara a svelare l’inedita Dawn Silver Bullet Collection, serie speciale con soli due posti della lussuosa convertibile britannica che verrà realizzata in una tiratura limitata di appena 50 esemplari. La futura serie speciale è stata anticipata da una galleria di bozzetti ufficiali che ci regalano un’idea su come si presenterà il look di questa versione limitata.

Dai disegni a nostra disposizione si può apprezzare innanzi tutto la caratteristica principale della vettura, ovvero la presenza dei soli posti anteriori, mentre il divano posteriore scompare nonostante le misure – senza dubbio abbondanti – della vettura risultano assolutamente invariate.

Osservando con attenzione la zona a ridosso dei sedili posteriori è possibile notare una nuova copertura che sempre essere realizzata in legno teak e dalla forma particolare che potrebbe celare l’inedita capote e che risulta impreziosita dal nome di questa serie limitata.

L’effetto scenico generale ricorda le sportive degli anni ’20 dal fascino intramontabile, inoltre non mancherà l’utilizzo di materiali pregiati come la fibra di carbonio utilizzata dietro le portiere, i rivestimenti in pelle per i sedili e gli inserti in legno pregiato per la plancia.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection: bozzetti ufficiali Vedi tutte le immagini +4