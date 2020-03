Fiat Tipo restyling 2021, spiata durante i test sulla neve

La “media” di segmento “C” della Casa del Lingotto si prepara ad un primo aggiornamento anticipato dai classici collaudi su strada.

La Fiat Tipo – modello di successo in Italia e in Europa, distribuita in versione berlina, cinque porte e station wagon – si prepara ad un aggiornamento di metà carriera che avrà il compito di traghettare la vettura fino alla fine della sua carriera fissata per il 2024.

Il debutto nel 2021

Il facelift dedicato alla Tipo dovrebbe debuttare sul mercato verso l’inizio del prossimo anno, nel frattempo il Gruppo FCA è impegnato nei classici collaudi del rinnovato modello che anticipano il suo lancio commerciale.

Un frontale tutto nuovo

Un prototipo della Fiat Tipo Restyling è stato immortalato in una galleria di immagini “rubate”, mentre effettuava i test di collaudo sulle strade innevate del nord Europa. Il muletto in questione sfoggia un corpo vettura di colore bianco camuffato nella zona anteriore con una mimetizzazione nera. Per questo motivo, sembra logico pensare che le principali novità estetiche si concentreranno proprio nel frontale, impreziosito da un nuovo paraurti e da una inedita mascherina, senza dimenticare l’adozione di una firma luminosa di nuova concezione, probabilmente basata sulla tecnologia LED.

Arrivano nuovi motori

Dal punto di vista tecnico, la nuova Tipo continuerà ad essere costruita sulla piattaforma FGA small e ad essere proposta nelle varianti di carrozzeria cinque porte e station wagon. Con ogni probabilità la gamma di motorizzazioni verrà aggiornata con l’introduzione di nuove unità, tra cui probabilmente troveremo i propulsori FireFly, come ad esempio il 1.0 T3 da 120 CV, così come sembra molto probabile l’arrivo di versioni mild hybrid.

Più sicura con gli ADAS

Anche dal punto di vista della sicurezza si segnalano novità interessanti, a partire dall’introduzione di inediti sistemi ADAS, tra cui il Cruise control adattivo, il mantenimento automatico della corsia e la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni.

